Ανησυχία επικρατεί στην Ήπειρο μετά τον σεισμό μεγέθους 5,3 Ρίχτερ που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, 8 Μαρτίου, στη Θεσπρωτία. Η δόνηση έγινε αισθητή σε ευρύτατη περιοχή, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους, οι οποίοι βγήκαν πανικόβλητοι από τα σπίτια τους. Από την πρώτη στιγμή, οι αρμόδιες υπηρεσίες ξεκίνησαν ελέγχους για να διαπιστώσουν τυχόν ζημιές.

Κλειστά τα σχολεία σε επικίνδυνες περιοχές

Για προληπτικούς λόγους, όλα τα σχολεία στους δήμους Ιωαννιτών και Ηγουμενίτσας θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα, 9 Μαρτίου, μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι στα σχολικά κτίρια. Το ίδιο μέτρο ισχύει και για τις σχολικές μονάδες στους δήμους Φιλιατών και Σουλίου, καθώς οι αρχές αποσκοπούν στη διασφάλιση της ασφάλειας μαθητών και εκπαιδευτικών.

Ζημιές σε κτίρια και υποδομές

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οι αυτοψίες αποκάλυψαν ζημιές σε κτίρια, με περιοχές όπως το Πολύδροσο Σουλίου και η Δωδώνη να καταγράφουν σοβαρές ρηγματώσεις. Δύο εκκλησίες υπέστησαν σημαντικές φθορές, ενώ αναφέρθηκαν ζημιές στην οροφή ενός σχολείου. Επιπλέον, τουλάχιστον τέσσερα σπίτια έχουν υποστεί φθορές, με ένα από αυτά να έχει πάρει κλίση, γεγονός που απαιτεί άμεση εξέταση από μηχανικούς.

Επίσκεψη κλιμακίου της Περιφέρειας

Σήμερα, αναμένεται η επίσκεψη κλιμακίου της Περιφέρειας στις πληγείσες περιοχές, συνοδευόμενο από μηχανικούς, οι οποίοι θα εξετάσουν την καταλληλότητα των κτιρίων και θα εκτιμήσουν το εύρος των ζημιών. Σε αρκετά σημεία, έχουν παρατηρηθεί πτώσεις τούβλων και άλλων υλικών από σκεπές, γεγονός που καθιστά επιτακτική την προσοχή των κατοίκων.

Παρακολούθηση της σεισμικής δραστηριότητας

Οι σεισμολόγοι παρακολουθούν στενά τη μετασεισμική δραστηριότητα στην περιοχή. Ο καθηγητής Ευθύμης Λέκκας επισημαίνει ότι το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη και προτρέπει τους κατοίκους να διατηρήσουν ψυχραιμία μέχρι να υπάρξει πιο σαφής εικόνα για το αν η δόνηση των 5,3 Ρίχτερ ήταν ο κύριος σεισμός.

Η κατάσταση στη Θεσπρωτία είναι κρίσιμη, με τις αρχές να εργάζονται εντατικά για την εκτίμηση των ζημιών και την ασφάλεια των πολιτών. Η απόφαση να παραμείνουν κλειστά τα σχολεία σε συγκεκριμένες περιοχές είναι προληπτική και δείχνει την ανάγκη για προσοχή μετά από τέτοιες φυσικές καταστροφές. Η παρακολούθηση της σεισμικής δραστηριότητας είναι επίσης ζωτικής σημασίας για την ενημέρωση και την προστασία των κατοίκων της περιοχής.

