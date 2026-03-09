Μια μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας, 9 Μαρτίου, σε διαμέρισμα τέταρτου ορόφου στην περιοχή του Ταύρου, προκαλώντας έντονη κινητοποίηση των Αρχών και αγωνία για τους ενοίκους της πολυκατοικίας. Η φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε στην οδό Μαραθώνος, κοντά στη συμβολή με τη Χρυσοστόμου Σμύρνης, είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός άνδρα και την ολική καταστροφή του διαμερίσματος.

Η αρχική αντίδραση και η επιχείρηση διάσωσης

Η πυρκαγιά έγινε αντιληπτή λόγω των ασφυκτικών καπνών, που ανάγκασαν τους ενοίκους του πέμπτου και τρίτου ορόφου να αναζητήσουν ασφαλές καταφύγιο στην ταράτσα. Οι ένοικοι αυτοί κατάφεραν τελικά να διαφύγουν, ενώ η Πυροσβεστική Υπηρεσία κλήθηκε άμεσα στο σημείο. Αρχικά, 12 πυροσβέστες με πέντε οχήματα έφτασαν στο σημείο, αναζητώντας επιζώντες εντός του φλεγόμενου διαμερίσματος. Οι πυροσβέστες εντόπισαν έναν άνδρα, ηλικίας περίπου 45-50 ετών, χωρίς τις αισθήσεις του.

Η κατάσταση της πυρκαγιάς συνέχισε να επιδεινώνεται, με τις φλόγες να επανεμφανίζονται και να θέτουν σε κίνδυνο τους πυροσβέστες που δρούσαν στο μπαλκόνι. Οι ενισχύσεις που κλήθηκαν περιλάμβαναν συνολικά 15 πυροσβέστες, ειδικό κλιμακοφόρο όχημα και οχήματα διασωστικού εξοπλισμού.

Ο τραυματισμός και η μεταφορά στο νοσοκομείο

Ο άνδρας που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο, με την κατάστασή του να είναι σοβαρή. Η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχίστηκε μέχρι το πρώτο φως της ημέρας, ενώ οι πυροσβέστες αντιμετώπισαν μεγάλες δυσκολίες λόγω της έντασης της πυρκαγιάς και των φλόγων που ξεπηδούσαν εξαιτίας των ιδιαίτερων συνθηκών στον χώρο. Πρώτες βοήθειες παρασχέθηκαν και σε δύο πυροσβέστες που αντιμετώπισαν προβλήματα κατά την επιχείρηση.

Οι συνθήκες εκδήλωσης της πυρκαγιάς

Μέχρι στιγμής, οι συνθήκες υπό τις οποίες ξέσπασε η φωτιά παραμένουν άγνωστες, με τις αρχές να διερευνούν την αιτία της πυρκαγιάς. Αυτό αποτελεί αντικείμενο έρευνας, καθώς δεν υπήρχαν αρχικές ενδείξεις για το πώς προκλήθηκε η φωτιά στο διαμέρισμα.

Το περιστατικό αυτό αναδεικνύει για ακόμη μια φορά την κρίσιμη σημασία της άμεσης αντίδρασης των αρχών και της συντονισμένης δράσης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Η αποτελεσματική διαχείριση τέτοιων καταστάσεων είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών.

Η φωτιά στον Ταύρο μας θυμίζει πόσο εύθραυστη μπορεί να είναι η ασφάλεια και η σταθερότητα της καθημερινότητάς μας. Τα γεγονότα αυτά τονίζουν τη σημασία της πρόληψης και της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης. Ενώ οι συνθήκες εκδήλωσης της πυρκαγιάς ερευνώνται, η άμεση ανταπόκριση των πυροσβεστικών δυνάμεων απέτρεψε μεγαλύτερη καταστροφή, τονίζοντας την ανάγκη συνεχούς εκπαίδευσης και εξοπλισμού των σωμάτων ασφαλείας.

