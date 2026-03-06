Θλιβερό περιστατικό κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής

Στο επίκεντρο της προσοχής βρίσκεται η τραγική κατάληξη της σχολικής εκδρομής ενός 15χρονου μαθητή από τη Γαλλία, ο οποίος έπεσε από το μπαλκόνι του τρίτου ορόφου ξενοδοχείου στην οδό Σολωμού, στα Εξάρχεια. Το περιστατικό συνέβη εν μέσω της εκδρομής, αφήνοντας τους συνομηλίκους και τους καθηγητές τους σε κατάσταση σοκ.

Η πτώση του νεαρού μαθητή, όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, φαίνεται να ήταν ένα τραγικό ατύχημα. Σύμφωνα με μαρτυρίες των συμμαθητών του, ο 15χρονος δεν είχε δείξει κανένα σημάδι ότι σκόπευε να αυτοκτονήσει, ενώ λίγο πριν την πτώση του, διασκέδαζε και έπαιζε με τους φίλους του στο δωμάτιο του ξενοδοχείου.

Μαρτυρίες φίλων και συμμαθητών

Οι φίλοι του μαθητή, οι οποίοι βρίσκονταν στο διπλανό μπαλκόνι, ήταν οι μάρτυρες του θλιβερού περιστατικού. Όπως αναφέρουν, είδαν τον 15χρονο να πέφτει στο κενό, γεγονός που τους έχει αφήσει απαρηγόρητους. Η κατάσταση αυτή έχει προκαλέσει έντονη θλίψη και πόνο στην ομάδα των Γάλλων μαθητών που συμμετείχαν στην εκδρομή.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Star, οι μαθητές προγραμμάτιζαν να αναχωρήσουν για τη Γαλλία την ίδια μέρα, γεγονός που προσθέτει ακόμα περισσότερο βάρος στην τραγικότητα της κατάστασης. Οι φίλοι του μαθητή περιγράφουν τον 15χρονο ως ένα χαρούμενο και κοινωνικό παιδί, που δεν έδειχνε σημάδια κατάθλιψης ή δυσφορίας.

Αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων

Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε έρευνα για να διαλευκανθούν οι συνθήκες γύρω από την πτώση του μαθητή. Αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής και των τοξικολογικών εξετάσεων, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν άλλοι παράγοντες που ενδέχεται να έχουν συμβάλει στο δυστύχημα.

Το περιστατικό αυτό έχει επηρεάσει όχι μόνο την κοινότητα των Γάλλων μαθητών αλλά και τις οικογένειες και τους φίλους τους στην πατρίδα τους, οι οποίοι περιμένουν με ανυπομονησία τα νέα για την κατάσταση που εκτυλίσσεται στην Αθήνα.

Η πτώση και ο θάνατος του 15χρονου μαθητή από το μπαλκόνι του ξενοδοχείου στα Εξάρχεια αναδεικνύει τη σημασία της ψυχολογικής υποστήριξης για τους νέους, ειδικά κατά τη διάρκεια εκδρομών και άλλων κοινωνικών δραστηριοτήτων. Είναι κρίσιμο να διασφαλιστεί ότι οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν ανησυχίες ή προβλήματα που τυχόν αντιμετωπίζουν, προκειμένου να αποφευχθούν παρόμοια τραγικά περιστατικά στο μέλλον.

