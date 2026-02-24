Δωρεάν μετακινήσεις στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: Ποιοι είναι οι «τυχεροί» σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Η επίσημη πολιτική της πολιτείας για την προώθηση της χρήσης των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη στοχεύει στη βελτίωση της κυκλοφορίας και την αποσυμφόρηση του οδικού δικτύου. Σ' αυτό το πλαίσιο, υπάρχουν συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών που δικαιούνται δωρεάν ή μειωμένο κόμιστρο στα μέσα μεταφοράς.

Διευκολύνσεις για άτομα με αναπηρίες

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση, άτομα με αναπηρίες έχουν τη δυνατότητα να μετακινούνται δωρεάν με τα αστικά μέσα μεταφοράς, όπως ορίζεται από τους φορείς ΟΑΣΑ και ΟΣΕΘ. Οι δικαιούχοι περιλαμβάνουν άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, τα οποία διαμένουν μόνιμα εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής (εκτός Π.Ε. Νήσων) ή της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Η παροχή αυτή ισχύει και για αστικά μέσα συγκοινωνίας των Αστικών ΚΤΕΛ άλλων περιφερειών. Σημαντικό είναι ότι οι ολικά τυφλοί εξαιρούνται από τα εισοδηματικά κριτήρια, ενώ δικαιούνται επίσης δωρεάν μετακίνηση και οι συνοδοί ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Η κάρτα αναπηρίας και η αναγνώριση δικαιούχων

Από τις 18 Νοεμβρίου 2025, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την νέα πλαστική Κάρτα Αναπηρίας, που λειτουργεί παράλληλα με τις υφιστάμενες ψηφιακές και έντυπες εκδοχές. Η προσωποποιημένη κάρτα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση αυτών των δικαιωμάτων, προσφέροντας ευκολία και διαφάνεια στη διαδικασία.

Εκπτώσεις για πολύτεκνους και άλλες κατηγορίες

Εκτός από τα άτομα με αναπηρίες, τα πολύτεκνα άτομα και οι οικογένειές τους έχουν τη δυνατότητα να μετακινούνται με μειωμένο κόμιστρο κατά 50% στα μέσα αρμοδιότητας ΟΑΣΑ και ΟΣΕΘ. Αυτή η έκπτωση ισχύει επίσης και για τα υπεραστικά λεωφορεία των ΚΤΕΛ. Οι δικαιούχοι πρέπει να διαθέτουν ηλεκτρονική κάρτα μετακίνησης που εκδίδεται από τον ΟΑΣΑ ή τον ΟΣΕΘ.

Οι πολίτες τρίτων χωρών και οι πρόσφυγες

Πολίτες τρίτων χωρών που έχουν υποστεί εργατικό ατύχημα στην Ελλάδα και είναι ανίκανοι για εργασία, καθώς και μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη της Ε.Ε., αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα, δικαιούνται επίσης δωρεάν ή μειωμένο κόμιστρο στα ΜΜΜ. Η πολιτεία διασφαλίζει ότι οι συγκεκριμένες παροχές προορίζονται για εκείνους που πληρούν τα καθορισμένα κριτήρια, όπως το ποσοστό αναπηρίας και το εισοδηματικό όριο.

Συμπεράσματα

Η πολιτεία επιχειρεί να καταστήσει τα μέσα μεταφοράς προσβάσιμα σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, προωθώντας παράλληλα τη χρήση τους για την καλύτερη λειτουργία του αστικού περιβάλλοντος. Αυτές οι πρωτοβουλίες συμβάλλουν στην κοινωνική ισότητα και την ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας στις μεγαλουπόλεις της Ελλάδας.

