Άγριος καυγάς στην Αχαρνών: Έβγαλε μαχαίρι για μια προτεραιότητα στη μέση του δρόμου

Ένα έντονο επεισόδιο εκτυλίχθηκε την Τρίτη το μεσημέρι στους δρόμους της Αθήνας, όταν δυο οδηγοί ήρθαν σε αντιπαράθεση για ένα ζήτημα προτεραιότητας, με αποτέλεσμα να εμπλακεί και η αστυνομία.

Οι λεπτομέρειες της σύγκρουσης

Το περιστατικό σημειώθηκε στη διασταύρωση των οδών Νιρβάνα και Αχαρνών στις 15:10. Ο καβγάς ξεκίνησε όταν ένας 51χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας και ένας 70χρονος οδηγός αυτοκινήτου διαφώνησαν για το ποιος είχε προτεραιότητα. Τα πνεύματα οξύνθηκαν γρήγορα, με τον νεότερο να χτυπά τον μεγαλύτερο με το κράνος του.

Απρόβλεπτη κλιμάκωση

Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν ο 70χρονος έβγαλε μαχαίρι, προκαλώντας ελαφρύ τραυματισμό στον 51χρονο. Το επεισόδιο κατέληξε στη σύλληψη και των δύο από την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ, που έσπευσε στο σημείο.

Η επέμβαση της αστυνομίας

Η άμεση παρέμβαση της αστυνομίας ήταν καθοριστική για να αποφευχθούν περαιτέρω τραυματισμοί. Οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα για να ακολουθηθεί η απαραίτητη νομική διαδικασία.

Οι περιστατικοί περαστικοί παρακολούθησαν με έκπληξη το συμβάν, ενώ το περιστατικό ήταν ένα ακόμη παράδειγμα της έντασης που μπορεί να προκληθεί στους αστικούς δρόμους της Αθήνας.

Διαβάστε ακόμα: «Με ενοχλούσαν οι φωνές, δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε»: 46χρονος πυροβόλησε τους 4 ανήλικους