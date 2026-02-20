Η δολοφονία στις φυλακές Δομοκού έχει προκαλέσει σοκ και ερωτηματικά στην ελληνική κοινωνία. Νέα βίντεο που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας προσφέρουν σημαντικά στοιχεία για την εξέλιξη των γεγονότων πριν και μετά το έγκλημα, καθώς και για τη συμμετοχή σημαντικών προσώπων στην υπόθεση. Η ανατροπή στην ιστορία έρχεται μέσω των αποκαλύψεων για την παρουσία του αρχιφύλακα στο σημείο, γεγονός που εγείρει ερωτήματα σχετικά με πιθανές παραλείψεις ή και ενεργό συμμετοχή.

Το βίντεο που αλλάζει τα δεδομένα

Το βίντεο-ντοκουμέντο που έχει καταγραφεί από τις κάμερες ασφαλείας των φυλακών είναι ζωτικής σημασίας για την κατανόηση των γεγονότων που οδήγησαν στη δολοφονία του 50χρονου ισοβίτη. Η κάμερα κατέγραψε τον δράστη να πλησιάζει το κελί του θύματος στις 18:49. Λίγο αργότερα, οι δύο άνδρες απομακρύνονται μαζί από την πτέρυγα, γεγονός που δείχνει πως το θύμα ενδεχομένως δεν υποψιαζόταν τι θα ακολουθήσει.

Στις 18:52, οι δύο άνδρες εμφανίζονται στον χώρο του υπαρχιφυλακείου, όπου συναντούν έναν άλλον κρατούμενο και τον αρχιφύλακα. Οι κινήσεις αυτές καταγράφονται μέχρι και τις 18:56, όταν όλοι κατευθύνονται προς το πρώην αρχιφυλακείο, ένα σημείο που δεν διαθέτει κάμερες ασφαλείας. Εκεί συνέβη και το μοιραίο.

Το «τυφλό» σημείο και οι υπόνοιες για προμελέτη

Το γεγονός ότι το πρώην αρχιφυλακείο δεν καλύπτεται από κάμερες ασφαλείας βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο αυτός ο χώρος να είχε επιλεγεί ακριβώς λόγω της έλλειψης κάλυψης, κάτι που μπορεί να υποδηλώνει προμελετημένη ενέργεια. Αυτό το «τυφλό» σημείο αποτελεί κρίσιμο στοιχείο, καθώς δεν υπάρχουν οπτικά ντοκουμέντα που να καταγράφουν τη στιγμή της δολοφονίας, αφήνοντας μεγάλο κενό στην ανασύνθεση της αλήθειας.

Περίπου στις 19:00, δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι εμφανίζονται να κινούνται γρήγορα στον διάδρομο, έχοντας ενημερωθεί για το συμβάν. Η αντίδραση των υπαλλήλων καταγράφηκε από τις κάμερες, αλλά το τι ακριβώς συνέβη στο «τυφλό» σημείο παραμένει άγνωστο.

Ο ρόλος του αρχιφύλακα και οι ευθύνες

Η παρουσία του αρχιφύλακα με τον δράστη και το θύμα πριν τη δολοφονία έχει δημιουργήσει ερωτηματικά σχετικά με το ρόλο του. Αν και δεν υπάρχουν άμεσες αποδείξεις που να τον συνδέουν με το έγκλημα, η παρουσία του στο επίμαχο σημείο και η πιθανή γνώση του για τα σχέδια του δράστη εγείρουν ερωτήματα για το βαθμό της εμπλοκής του. Είναι πιθανό ο αρχιφύλακας να μην είχε επίγνωση του επικείμενου εγκλήματος ή να ήταν μέρος μιας ευρύτερης συνωμοσίας.

Οι αρχές διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ ο αρχιφύλακας έχει τεθεί υπό στενή παρακολούθηση και εξέταση για να διαπιστωθεί η έκταση της συμμετοχής του. Οι μαρτυρίες και η ανάλυση του βίντεο μπορεί να αποκαλύψουν περισσότερα για τη σχέση του με τους εμπλεκόμενους.

Αστυνομικές έρευνες και μέτρα ασφαλείας

Η δολοφονία στις φυλακές Δομοκού έχει οδηγήσει τις αρχές σε πλήρη κινητοποίηση. Οι έρευνες επικεντρώνονται τόσο στο να διαλευκάνουν τις συνθήκες του εγκλήματος όσο και στο να εντοπίσουν τυχόν παραλείψεις στο σύστημα ασφαλείας των φυλακών. Οι κάμερες ασφαλείας έχουν ήδη παίξει κρίσιμο ρόλο στην αποκάλυψη βασικών στοιχείων, αλλά απαιτούνται περαιτέρω μέτρα για να διασφαλιστεί ότι τέτοια περιστατικά δεν θα επαναληφθούν.

Η υπόθεση αυτή έχει ανοίξει τη συζήτηση για την ασφάλεια και το επίπεδο επιτήρησης στις φυλακές της χώρας, με πολλούς να ζητούν αυστηρότερα μέτρα και καλύτερη εκπαίδευση για το προσωπικό. Η διαλεύκανση της υπόθεσης δεν αποτελεί μόνο ζήτημα δικαιοσύνης, αλλά και μια ευκαιρία για βελτίωση των συστημάτων ασφαλείας και αποτροπή παρόμοιων εγκλημάτων στο μέλλον.

