Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, πολλοί Αθηναίοι επιλέγουν να εγκαταλείψουν την πόλη για το τριήμερο, αναζητώντας στιγμές χαλάρωσης μακριά από το θόρυβο της πρωτεύουσας. Ωστόσο, η έξοδος αυτή δεν είναι και τόσο απλή διαδικασία, καθώς οι κεντρικές αρτηρίες της πόλης μετατρέπονται σε πραγματικά "συμπληγάδες" λόγω της αυξημένης κυκλοφοριακής κίνησης. Από το μεσημέρι της Παρασκευής, η κατάσταση στους δρόμους χαρακτηρίζεται από το αναμενόμενο χάος: συμφόρηση και κόκκινα φανάρια σχεδόν παντού.

Οι κύριες εστίες συμφόρησης

Η κυκλοφορία στους δρόμους της Αττικής κινείται σε πολύ αργούς ρυθμούς, με τη Λεωφόρο Κηφισού να αναδεικνύεται σε πρωταγωνιστή των κυκλοφοριακών δυσκολιών. Ουρές χιλιομέτρων δημιουργούνται στην άνοδο, ξεκινώντας από το Φάληρο και φτάνοντας έως τη Μεταμόρφωση.

Η Αττική Οδός παρουσιάζει καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα, με τον χρόνο αναμονής να ξεπερνά τα 30 λεπτά από την Κάντζα μέχρι την Κηφισίας. Επίσης, καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών παρατηρούνται στην έξοδο για Λαμία, ενώ από την Αγία Παρασκευή έως την Κηφισίας, στην Περιφερειακή Υμηττού, ο χρόνος αναμονής φτάνει τα 20 έως 25 λεπτά.

Η Λεωφόρος Αθηνών δεν μένει πίσω, παρουσιάζοντας αυξημένη κίνηση από το Χαϊδάρι προς τον Σκαραμαγκά, με τους εκδρομείς προς την Πελοπόννησο να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.

Χάρτης κίνησης για άμεση ενημέρωση

Για όσους βρίσκονται στο δρόμο ή σχεδιάζουν να ξεκινήσουν το ταξίδι τους, είναι σημαντικό να ενημερώνονται άμεσα για την κατάσταση στους δρόμους της Αττικής. Ο διαδραστικός χάρτης κυκλοφορίας παρέχει συνεχή ενημέρωση για τις καθυστερήσεις, τα μποτιλιαρίσματα και οποιαδήποτε τροχαία συμβάντα.

Σύμφωνα με την Attiki Odos Traffic, καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών σημειώνονται στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από την Κάντζα έως την Κηφισίας, ενώ οι οδηγοί αντιμετωπίζουν αναμονές 10-15 λεπτών στην έξοδο προς Λαμία. Επιπλέον, στην Περιφερειακή Υμηττού, από την Αγία Παρασκευή έως την Κηφισίας, ο χρόνος αναμονής κυμαίνεται μεταξύ 20 και 25 λεπτών.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

Άνω των 30΄από Κάντζα έως Κηφισίας,

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία,

20΄-25΄από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην Περιφ. Υμηττού. https://t.co/dnUdXLlEc4 — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) February 20, 2026

Συμβουλές για ένα ασφαλές ταξίδι

Εν όψει της αυξημένης κίνησης, οι αρχές συνιστούν στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας και να αποφεύγουν τις απότομες κινήσεις. Επίσης, καλό είναι να ελέγχουν τακτικά την κατάσταση της κυκλοφορίας μέσω των διαθέσιμων εργαλείων, ώστε να προσαρμόζουν τη διαδρομή τους ανάλογα με τις συνθήκες.

Η κίνηση στους δρόμους της Αττικής κατά τις εξόδους των τριημέρων αποτελεί πάντα μια πρόκληση. Με σωστή ενημέρωση και υπομονή, οι οδηγοί μπορούν να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες και να φτάσουν στον προορισμό τους με ασφάλεια.

Διαβάστε ακόμα: Βιολάντα: Προφυλακιστέος ο ιδιοκτήτης μετά τη μαραθώνια απολογία του