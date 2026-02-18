Δένουν κάβους τα πλοία στις 28 Φεβρουαρίου: 24ωρη απεργία της ΠΝΟ

Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) ανακοίνωσε την πραγματοποίηση 24ωρης πανελλαδικής απεργίας για το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026. Η κινητοποίηση θα επηρεάσει όλες τις κατηγορίες πλοίων, προκαλώντας πλήρη αναστολή των ακτοπλοϊκών δρομολογίων σε όλη τη χώρα.

Το χρονοδιάγραμμα της απεργίας

Η απόφαση ελήφθη κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας και ορίζει τα εξής:

Έναρξη: Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, ώρα 00:01 τα ξημερώματα.

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, ώρα 00:01 τα ξημερώματα. Λήξη: Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, ώρα 24:00 τα μεσάνυχτα.

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, ώρα 24:00 τα μεσάνυχτα. Εμβέλεια: Πανελλαδική απεργία που αφορά όλα τα πλοία (επιβατηγά, εμπορικά κ.α.).

Φόρος τιμής στα θύματα των Τεμπών

Η ημερομηνία της απεργίας δεν είναι τυχαία, καθώς συμπίπτει με τη συμπλήρωση τριών ετών από το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη:

Μήνυμα ασφαλείας: Η ΠΝΟ επιδιώκει να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα για την ανάγκη αυστηρής τήρησης των κανόνων ασφαλείας σε όλα τα μέσα μεταφοράς.



Η ΠΝΟ επιδιώκει να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα για την ανάγκη αυστηρής τήρησης των κανόνων ασφαλείας σε όλα τα μέσα μεταφοράς. Προτεραιότητα η ανθρώπινη ζωή: Η Ομοσπονδία υπογραμμίζει ότι η προστασία των επιβατών και των εργαζομένων είναι αδιαπραγμάτευτη, υπενθυμίζοντας τα τραγικά αποτελέσματα που επιφέρει η παραβίαση των μέτρων ασφαλείας.



Η Ομοσπονδία υπογραμμίζει ότι η προστασία των επιβατών και των εργαζομένων είναι αδιαπραγμάτευτη, υπενθυμίζοντας τα τραγικά αποτελέσματα που επιφέρει η παραβίαση των μέτρων ασφαλείας. Συμπαράσταση: Η ναυτική οικογένεια τιμά τη μνήμη των 57 θυμάτων, δηλώνοντας πως η ασφάλεια στις θαλάσσιες, χερσαίες και εναέριες συγκοινωνίες πρέπει να αποτελεί το πρωταρχικό μέλημα της πολιτείας.

Οι ταξιδιώτες που έχουν προγραμματίσει μετακινήσεις για τη συγκεκριμένη ημέρα παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις κατά τόπους λιμενικές αρχές ή τα πρακτορεία των ναυτιλιακών εταιρειών για την τροποποίηση των εισιτηρίων τους.

