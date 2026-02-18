Λίγες ημέρες πριν από τη συμπλήρωση τριών ετών από τη μαύρη επέτειο της τραγωδίας των Τεμπών, ο Νίκος Πλακιάς προχωρά σε μια εξομολόγηση που συγκλονίζει. Ο πατέρας της Χρύσας και της Θώμης και θείος της Αναστασίας, που χάθηκαν στο μοιραίο δυστύχημα, περιγράφει το δυσαναπλήρωτο κενό και τη συνεχή μάχη για την απόδοση δικαιοσύνης.

Η οδύνη και ο αγώνας για την αλήθεια

Ο Νίκος Πλακιάς, μιλώντας για την καθημερινότητα των οικογενειών που έμειναν πίσω, ξεκαθαρίζει ότι ο χρόνος δεν λειτουργεί ως γιατρός στην περίπτωση αυτής της εθνικής τραγωδίας:

Η απώλεια της ζωής: «Ζωή δεν υπάρχει πια για εμάς», δηλώνει χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι οι πρώτες 50 ημέρες μετά το δυστύχημα πέρασαν χωρίς ο ίδιος να έχει επαφή με το περιβάλλον του.



Πολιτικές ευθύνες και κομματικοποίηση

Ο κ. Πλακιάς αναφέρθηκε επίσης στον τρόπο με τον οποίο το ζήτημα αντιμετωπίστηκε από τον πολιτικό κόσμο και την κοινωνία:

Κριτική στους πολιτικούς: Στρέφει τα βέλη του κατά των πολιτικών υπευθύνων, ζητώντας να αναλάβουν το βάρος των πράξεων και των παραλείψεών τους.

Η επερχόμενη επέτειος των τριών ετών βρίσκει τις οικογένειες των θυμάτων σε αναμονή των μεγάλων δικών, οι οποίες αναμένεται να ρίξουν φως στις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στη σύγκρουση των τρένων και στην απώλεια 57 ψυχών.

