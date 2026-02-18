Νέα τροπή λαμβάνει η υπόθεση της δολοφονίας του Έλληνα βαρυποινίτη μέσα στις φυλακές Δομοκού, καθώς οι αποκαλύψεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτελέστηκε το θύμα προκαλούν σοβαρά ερωτήματα. Η αστυνομία εξετάζει πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο να πρόκειται για «συμβόλαιο θανάτου», ενώ στο προσκήνιο έρχονται καταγγελίες για κυκλώματα διαφθοράς εντός του σωφρονιστικού καταστήματος.

Οι καταγγελίες της μητέρας και το «τυφλό σημείο»

Η μητέρα του δολοφονημένου ισοβίτη, σε μια φορτισμένη συνέντευξη, περιέγραψε το κλίμα αδιαφορίας που αντιμετώπισε από τις αρχές:

Ενημέρωση μέσω τρίτων : Η οικογένεια δεν ενημερώθηκε επίσημα από τις φυλακές. Ο αδελφός του θύματος έμαθε για το περιστατικό τυχαία, από συζητήσεις σε πλατεία της περιοχής.



: Η οικογένεια δεν ενημερώθηκε επίσημα από τις φυλακές. Ο αδελφός του θύματος έμαθε για το περιστατικό τυχαία, από συζητήσεις σε πλατεία της περιοχής. «Τυφλά» σημεία: Η δολοφονία συνέβη σε σημείο όπου δεν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας, γεγονός που δυσχεραίνει την ακριβή αναπαράσταση των γεγονότων.



Η δολοφονία συνέβη σε σημείο όπου δεν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας, γεγονός που δυσχεραίνει την ακριβή αναπαράσταση των γεγονότων. Το «καρτέρι»: Σύμφωνα με τη μητέρα, το θύμα είχε κληθεί στο γραφείο του αρχιφύλακα στις 7 το απόγευμα, μια κίνηση που η ίδια θεωρεί ύποπτη και προάγγελο της επίθεσης.



Σύμφωνα με τη μητέρα, το θύμα είχε κληθεί στο γραφείο του αρχιφύλακα στις 7 το απόγευμα, μια κίνηση που η ίδια θεωρεί ύποπτη και προάγγελο της επίθεσης. Αιχμές κατά της διοίκησης: Η ίδια στρέφει τα βέλη της κατά του διευθυντή των φυλακών, αναρωτώμενη πώς πέρασε το όπλο στο εσωτερικό του ιδρύματος.

Τα κρίσιμα ερωτήματα για το όπλο και τον δράστη

Οι αρχές αναλύουν το υλικό από τις υπόλοιπες κάμερες της φυλακής, οι οποίες κατέγραψαν κάποιες από τις κινήσεις πριν από το έγκλημα:

Η συνάντηση: Ο Βούλγαρος δράστης φαίνεται να πηγαίνει στο κελί του θύματος, να συνομιλούν για λίγα λεπτά και στη συνέχεια να κατευθύνονται μαζί προς το γραφείο του αρχιφύλακα.

Ο Βούλγαρος δράστης φαίνεται να πηγαίνει στο κελί του θύματος, να συνομιλούν για λίγα λεπτά και στη συνέχεια να κατευθύνονται μαζί προς το γραφείο του αρχιφύλακα. Η εκτέλεση : Το θύμα πυροβολήθηκε δύο φορές στο κεφάλι από κοντινή απόσταση. Ο δράστης ισχυρίζεται πως ενήργησε σε άμυνα, υποστηρίζοντας ότι το θύμα σκόπευε να σκοτώσει τον ίδιο και τον αρχιφύλακα.

: Το θύμα πυροβολήθηκε δύο φορές στο κεφάλι από κοντινή απόσταση. Ο δράστης ισχυρίζεται πως ενήργησε σε άμυνα, υποστηρίζοντας ότι το θύμα σκόπευε να σκοτώσει τον ίδιο και τον αρχιφύλακα. Η στάση των ειδικών: Ο Γιώργος Καλλιακμάνης και η εγκληματολόγος Κέλλυ Ιωάννου επισημαίνουν ότι ο τρόπος της δολοφονίας (βολές στο κεφάλι) παραπέμπει σε επαγγελματικό συμβόλαιο και όχι σε συμπλοκή της στιγμής.

Σκιές διαφθοράς εντός των φυλακών

Η υπόθεση φαίνεται να συνδέεται με παλαιότερα περιστατικά και με τη δράση κυκλωμάτων μέσα στις φυλακές:

Η απειλή του θύματος: Σύμφωνα με μαρτυρίες, λίγες ημέρες πριν τη δολοφονία, το θύμα είχε πει στον αρχιφύλακα: «Τώρα που θα φύγεις, θα τα πω όλα», αναφερόμενο σε πληροφορίες για παράνομες δραστηριότητες.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, λίγες ημέρες πριν τη δολοφονία, το θύμα είχε πει στον αρχιφύλακα: «Τώρα που θα φύγεις, θα τα πω όλα», αναφερόμενο σε πληροφορίες για παράνομες δραστηριότητες. Ο ρόλος του αρχιφύλακα: Υπάρχουν αναφορές για σχέσεις του αρχιφύλακα με άλλους βαρυποινίτες και για διευκολύνσεις σε άδειες κρατουμένων που αργότερα απέδρασαν.

Υπάρχουν αναφορές για σχέσεις του αρχιφύλακα με άλλους βαρυποινίτες και για διευκολύνσεις σε άδειες κρατουμένων που αργότερα απέδρασαν. Προγενέστερες καταγγελίες: Πριν από 20 ημέρες υπήρξε καταγγελία από τη Ζάκυνθο ότι η ζωή του συγκεκριμένου κρατούμενου βρισκόταν σε κίνδυνο, γεγονός που είχε οδηγήσει σε έρευνες στο κελί του.

Διαβάστε ακόμα: Απαγορευτικό απόπλου: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια – Ποια δρομολόγια ακυρώνονται