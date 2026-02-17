Ένα απίστευτο τροχαίο ατύχημα με πρωταγωνίστρια γνωστή τραγουδίστρια σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στην καρδιά της Αθήνας. Η 36χρονη καλλιτέχνιδα, η οποία βρισκόταν σε κατάσταση προχωρημένης μέθης, έχασε τον έλεγχο του οχήματός της και προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημιές σε σειρά σταθμευμένων οχημάτων, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής.

Το χρονικό της τρελής πορείας στο Κολωνάκι

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 04:30 τα ξημερώματα, όταν η κίνηση στους δρόμους ήταν περιορισμένη, γεγονός που απέτρεψε τα χειρότερα.

Το σημείο της σύγκρουσης: Η τραγουδίστρια κινούνταν στη συμβολή των οδών Κλεομένους και Ξανθίππης με ένα αυτοκίνητο πόλης τύπου Smart.

Η καραμπόλα: Μετά την απώλεια ελέγχου, το όχημα έπεσε πάνω σε πέντε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Η σφοδρότητα ήταν τέτοια που ορισμένα οχήματα μετακινήθηκαν και χτύπησαν τα διπλανά τους.

Η κατάσταση της οδηγού: Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η 36χρονη βρισκόταν σε σύγχυση, αδυνατώντας να συνειδητοποιήσει το μέγεθος της καταστροφής που προκάλεσε.

Σοκάρουν τα αποτελέσματα του αλκοτέστ

Όταν οι αστυνομικοί της Τροχαίας Αττικής έφτασαν στο σημείο, υπέβαλαν την οδηγό σε έλεγχο αλκοτέστ, τα αποτελέσματα του οποίου ήταν αποκαλυπτικά για την επικινδυνότητα της κατάστασης.

Η ένδειξη: Το μηχάνημα κατέγραψε 0,83 mg αλκοόλ ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα.

Η υπέρβαση: Η τιμή αυτή είναι υπερπολλαπλάσια του νόμιμου ορίου και οδηγεί απευθείας στη διαδικασία του αυτοφώρου.

Η σύλληψη: Η γυναίκα συνελήφθη αμέσως και οδηγήθηκε στο τμήμα, όπου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Στον εισαγγελέα με τη διαδικασία του αυτοφώρου

Η 36χρονη αναμένεται να οδηγηθεί εντός της ημέρας ενώπιον του εισαγγελέα. Το περιστατικό φέρνει ξανά στο προσκήνιο το σοβαρό ζήτημα της οδήγησης υπό την επήρεια ουσιών, ιδιαίτερα από πρόσωπα που αποτελούν πρότυπα για τη νεολαία.

Παρά τις συνεχείς καμπάνιες ενημέρωσης και την αυστηροποίηση των ποινών, η συγκεκριμένη περίπτωση αποδεικνύει ότι η κουλτούρα της υπεύθυνης οδήγησης παραμένει ζητούμενο, με την κρατική εποπτεία να καλείται να παρέμβει ακόμη πιο δραστικά για την προστασία των πολιτών από τέτοιες ανεύθυνες συμπεριφορές.

