Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών μετά τη σύλληψη 50χρονου Σμηνάρχου, ο οποίος κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας. Ο ανώτερος αξιωματικός, ο οποίος εκτελούσε χρέη διοικητή σε κρίσιμη μονάδα στο Καβούρι, ομολόγησε τις πράξεις του στις αρμόδιες υπηρεσίες, παραδεχόμενος τη συλλογή και μετάδοση απόρρητων στρατιωτικών πληροφοριών.

Το «σήμα» από το εξωτερικό και η παρακολούθηση

Η αντίστροφη μέτρηση για τον 50χρονο ξεκίνησε πριν από μερικούς μήνες, όταν μυστική υπηρεσία άλλης χώρας ειδοποίησε την ΕΥΠ για την ύποπτη δραστηριότητά του. Από εκείνη τη στιγμή, ο αξιωματικός τέθηκε υπό στενή παρακολούθηση. Η απόφαση για τη σύλληψή του ελήφθη σήμερα το πρωί, καθώς υπήρξε εκτίμηση ότι οι πληροφορίες που διοχέτευε αφορούσαν ολοένα και πιο ευαίσθητα εθνικά και νατοϊκά θέματα.

Τα QR codes που τον πρόδωσαν

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Σμήναρχος άφησε ψηφιακά ίχνη που στάθηκαν μοιραία για τον εντοπισμό του. Συγκεκριμένα:

Χρησιμοποιούσε προσωπικούς κωδικούς QR για να αποκτά πρόσβαση σε διαβαθμισμένα αρχεία.

Μέσω αυτών των κωδικών, κατέστη δυνατό να ταυτοποιηθεί η δραστηριότητά του και η μεταφορά των δεδομένων προς το Πεκίνο.

Ήδη έχει κατασχεθεί μεγάλος όγκος ψηφιακού και έντυπου υλικού από το σπίτι και το γραφείο του.

Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ

Το ΓΕΕΘΑ επιβεβαίωσε τη σύλληψη, σημειώνοντας ότι η επιχείρηση έγινε σε πλήρη συντονισμό με τις κρατικές υπηρεσίες και παρουσία εισαγγελέα. Ο συλληφθείς αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα για συλλογή και μετάδοση μυστικών πληροφοριών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στα εθνικά συμφέροντα.

