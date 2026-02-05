Τσουχτερή βόλτα στη Θεσσαλονίκη: 11 πρόστιμα των 300€ για σκύλους χωρίς λουρί – Ποιοι έφαγαν 1.000άρα

Οι έλεγχοι του Ιανουαρίου σε περιοχές όπως η Καλαμαριά, το Κορδελιό και οι Συκιές δεν ήταν απλώς «εθιμοτυπικοί». Η αστυνομία, σε συνεργασία με τη Δημοτική Αστυνομία, «σάρωσε» τα στέκια των ιδιοκτητών ζώων συντροφιάς και τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η ανοχή τελείωσε. Συνολικά 151 ιδιοκτήτες πέρασαν από έλεγχο, και για πολλούς η επιστροφή στο σπίτι έγινε με μια κλήση στο χέρι που προκαλεί ίλιγγο.
Η λίστα της «λυπητερής»
Δεν είναι μόνο το λουρί που καίει. Τα πρόστιμα που βεβαιώθηκαν δείχνουν ότι οι αρχές ψάχνουν τα πάντα:
- 300 ευρώ για όσους άφησαν τον σκύλο τους να τρέχει ελεύθερος χωρίς οδηγό (λουρί).
- 300 ευρώ για την έλλειψη τσιπ (σήμανση).
- 1.000 ευρώ (η πιο βαριά καμπάνα) για όσους αμέλησαν τον ετήσιο κτηνιατρικό έλεγχο ή παραβίασαν τους κανόνες ευζωίας.
- 100 ευρώ για τους κλασικούς «ξεχασιάρηδες» που δεν καθάρισαν τις ακαθαρσίες του ζώου τους.
Στο στόχαστρο τα πάρκα και οι πλατείες
Η αστυνομία προειδοποιεί ότι οι δράσεις αυτές θα συνεχιστούν και θα επεκταθούν σε σημεία όπου παρατηρείται συνωστισμός ιδιοκτητών. Στόχος, όπως λένε, είναι η ευζωία των ζώων, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι πολλοί πολίτες βρίσκονται προ εκπλήξεως μπροστά σε διατάξεις που μέχρι χθες έμεναν στα χαρτιά.
