Τσουχτερή βόλτα στη Θεσσαλονίκη: 11 πρόστιμα των 300€ για σκύλους χωρίς λουρί – Ποιοι έφαγαν 1.000άρα

Οι έλεγχοι του Ιανουαρίου σε περιοχές όπως η Καλαμαριά, το Κορδελιό και οι Συκιές δεν ήταν απλώς «εθιμοτυπικοί». Η αστυνομία, σε συνεργασία με τη Δημοτική Αστυνομία, «σάρωσε» τα στέκια των ιδιοκτητών ζώων συντροφιάς και τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η ανοχή τελείωσε. Συνολικά 151 ιδιοκτήτες πέρασαν από έλεγχο, και για πολλούς η επιστροφή στο σπίτι έγινε με μια κλήση στο χέρι που προκαλεί ίλιγγο.

Η λίστα της «λυπητερής»

Δεν είναι μόνο το λουρί που καίει. Τα πρόστιμα που βεβαιώθηκαν δείχνουν ότι οι αρχές ψάχνουν τα πάντα:

300 ευρώ για όσους άφησαν τον σκύλο τους να τρέχει ελεύθερος χωρίς οδηγό (λουρί).

300 ευρώ για την έλλειψη τσιπ (σήμανση).

1.000 ευρώ (η πιο βαριά καμπάνα) για όσους αμέλησαν τον ετήσιο κτηνιατρικό έλεγχο ή παραβίασαν τους κανόνες ευζωίας.

100 ευρώ για τους κλασικούς «ξεχασιάρηδες» που δεν καθάρισαν τις ακαθαρσίες του ζώου τους.

Στο στόχαστρο τα πάρκα και οι πλατείες

Η αστυνομία προειδοποιεί ότι οι δράσεις αυτές θα συνεχιστούν και θα επεκταθούν σε σημεία όπου παρατηρείται συνωστισμός ιδιοκτητών. Στόχος, όπως λένε, είναι η ευζωία των ζώων, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι πολλοί πολίτες βρίσκονται προ εκπλήξεως μπροστά σε διατάξεις που μέχρι χθες έμεναν στα χαρτιά.

