Θρίλερ στο Ίλιον: Ταξί μπήκε ανάποδα σε μονόδρομο και τούμπαρε – Άφαντος ο οδηγός

Σκηνές που θυμίζουν ταινία δράσης εκτυλίχθηκαν στους δρόμους του Ιλίου, όταν ένα ταξί αναποδογύρισε στη μέση του δρόμου μετά από μια τρελή πορεία. Το περιστατικό έχει προκαλέσει την κινητοποίηση των Αρχών, όχι μόνο λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης, αλλά και εξαιτίας της μυστηριώδους στάσης του οδηγού.

Η «τρελή» πορεία και η ανατροπή
Σύμφωνα με μαρτυρίες περιοίκων, το ταξί εισήλθε με ταχύτητα ανάποδα σε μονόδρομο. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το όχημα να προσκρούσει και να καταλήξει αναποδογυρισμένο στο οδόστρωμα.

Εγκατέλειψε το όχημα και εξαφανίστηκε
Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι ο οδηγός, παρά το σοβαρό ατύχημα, κατάφερε να βγει από το κατεστραμμένο όχημα. Ωστόσο, αντί να περιμένει τη βοήθεια, αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι απομακρύνθηκε τρέχοντας από το σημείο, αφήνοντας το ταξί εγκαταλελειμμένο στη μέση του δρόμου.

Σε εξέλιξη οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.
Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του:

Τα αίτια: Εξετάζεται το ενδεχόμενο ο οδηγός να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών.
Η ταυτοποίηση: Οι αρχές ελέγχουν τα στοιχεία της πινακίδας και της άδειας του ταξί για να διαπιστωθεί αν ο οδηγός ήταν ο ιδιοκτήτης ή αν το όχημα είχε κλαπεί.
Έκκληση: Καλούνται οι πολίτες που είδαν το συμβάν ή γνωρίζουν την κατεύθυνση διαφυγής του οδηγού να επικοινωνήσουν με τις αρχές.

