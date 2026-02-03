Χωρίς ταξί η Αθήνα για 48 ώρες: Πώς θα κινηθείτε σήμερα και αύριο – Οι 3 αλλαγές που φέρνουν «πόλεμο»

Αν σκοπεύατε να καλέσετε ταξί για τις μετακινήσεις σας σήμερα Τρίτη ή αύριο Τετάρτη, θα πρέπει να αναζητήσετε εναλλακτική, καθώς η πρωτεύουσα μένει χωρίς κίτρινα αυτοκίνητα μέχρι τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Οι αυτοκινητιστές (ΣΑΤΑ) κατέβασαν χειρόφρενο από τις 06:00 το πρωί, αντιδρώντας σε νομοσχέδιο που, όπως υποστηρίζουν, απειλεί άμεσα την επιβίωσή τους.

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις μετακινήσεις

Διάρκεια: Η απεργία είναι 48ωρη (Τρίτη 3/2 και Τετάρτη 4/2).

Πορεία: Στις 10:30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στα γραφεία του ΣΑΤΑ και πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου, κάτι που αναμένεται να προκαλέσει κυκλοφοριακή ασφυξία στο κέντρο της Αθήνας.

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: Λειτουργούν κανονικά, ωστόσο αναμένεται αυξημένη επιβατική κίνηση λόγω της έλλειψης των ταξί.

Γιατί «βράζει» ο κλάδος: Το αγκάθι των 50 ευρώ

Η κόντρα με το Υπουργείο Μεταφορών δεν αφορά μόνο την ηλεκτροκίνηση, αλλά το κόστος της ελάχιστης μίσθωσης.

Η αλλαγή: Από το 2027, τα νέα οχήματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη πρέπει να είναι μηδενικών εκπομπών.

Το πρόβλημα: Για τα ιδιωτικά αυτοκίνητα με οδηγό (Ε.Ι.Χ.), η ελάχιστη χρέωση μειώνεται από τα 90€ στα 50€.

Η συνέπεια: Οι ταξιτζήδες θεωρούν ότι αυτή η μείωση εκμηδενίζει τη διαφορά τιμής ανάμεσα σε ένα ταξί και ένα ιδιωτικό αυτοκίνητο με οδηγό, οδηγώντας σε αθέμιτο ανταγωνισμό.



Η θέση του ΣΑΤΑ: «Ο κλάδος απαξιώνεται και εγκαταλείπεται στο έλεος ιδιωτικών συμφερόντων», αναφέρουν, ζητώντας πλέον παρέμβαση από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό.

Τι σημαίνει αυτό για την τσέπη σας

Αν και η απεργία προκαλεί ταλαιπωρία τώρα, η κατάληξη αυτής της διαμάχης θα καθορίσει το πόσο θα πληρώνουμε για μια ιδιωτική μετακίνηση στο μέλλον. Η μείωση του ελάχιστου τιμήματος στα Ε.Ι.Χ. μπορεί να φαίνεται καλή για το πορτοφόλι του καταναλωτή βραχυπρόθεσμα, αλλά οι επαγγελματίες προειδοποιούν για πλήρη αλλοίωση της αγοράς μεταφορών.

