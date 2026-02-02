Μια επίθεση που ξεκίνησε ως «μήνυμα» διαμαρτυρίας κατέληξε σε μια απίστευτη γκάφα τα ξημερώματα της Δευτέρας (2/2) στο Μενίδι. Μέλη της αναρχικής συλλογικότητας Ρουβίκωνας, οπλισμένα με βαριοπούλες, εισέβαλαν σε επαγγελματικό χώρο, μόνο που ο στόχος τους ήταν τελείως διαφορετικός από αυτόν που τελικά έπληξαν.

Το χρονικό της γκάφας

Στόχος της ομάδας ήταν τα γραφεία της γνωστής μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα». Η επίθεση σχεδιάστηκε ως αντίδραση στη σοκαριστική τραγωδία που σημειώθηκε πρόσφατα στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα, όπου μια φονική έκρηξη στοίχισε τη ζωή σε 5 εργαζόμενες γυναίκες.

Ωστόσο, οι επίδοξοι «τιμωροί» φαίνεται πως δεν είχαν κάνει καλή αναγνώριση του χώρου. Σύμφωνα με πληροφορίες από τον ΑΝΤ1:

Χρησιμοποίησαν μια κουβέρτα για να καλύψουν τα αιχμηρά κάγκελα της περίφραξης και να περάσουν στο εσωτερικό.

για να καλύψουν τα αιχμηρά κάγκελα της περίφραξης και να περάσουν στο εσωτερικό. Άρχισαν να σπάνε με μανία τις τζαμαρίες των γραφείων.

Η λεπτομέρεια που έκανε τη διαφορά: Τα γραφεία που κατέστρεψαν ανήκουν σε μια εταιρεία με φυτοχώματα, η οποία απλώς βρίσκεται μπροστά από τις εγκαταστάσεις της «Βιολάντα»!

Μια επίθεση που «θόλωσε»

Αντί για την εταιρεία που βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας λόγω του εργατικού δυστυχήματος, τα σπασμένα κλήθηκε να πληρώσει μια επιχείρηση που δεν είχε καμία σχέση με τα γεγονότα. Το περιστατικό έχει προκαλέσει ποικίλα σχόλια, καθώς η προσπάθεια για μια «δυναμική παρέμβαση» κατέληξε σε μια άστοχη ενέργεια που προκάλεσε ζημιές σε λάθος άνθρωπο.

