Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε η πρώτη κηδεία από τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα». Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τη Σταυρούλα Μπουκουβάλα στο Προάστιο Καρδίτσας, ενώ ακολουθούν οι κηδείες άλλων δύο εργατριών σήμερα στα Τρίκαλα.

Το «αντίο» στην αδικοχαμένη Σταυρούλα

Η τοπική κοινωνία του δήμου Παλαμά βυθίστηκε στο πένθος το μεσημέρι της Πέμπτης (29/1). Η 47χρονη Σταυρούλα Μπουκουβάλα, η οποία άφησε πίσω της τρία παιδιά, κηδεύτηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου.

Βαρύ κλίμα: Τραγικές φιγούρες τα παιδιά και ο σύζυγός της, που δεν μπορούν να πιστέψουν πώς η αγαπημένη τους μητέρα και σύντροφος χάθηκε την ώρα του μεροκάματου.

Βουβός πόνος: Φίλοι και συνάδελφοι από το εργοστάσιο βρέθηκαν εκεί για να την αποχαιρετήσουν, κρατώντας λευκά λουλούδια και ξεσπώντας σε λυγμούς.

Συνεχίζεται το δράμα στα Τρίκαλα

Η τραγωδία δεν έχει τέλος, καθώς σήμερα τελούνται οι εξόδιες ακολουθίες για δύο ακόμη θύματα:

Αναστασία Νάσιου (56 ετών): Η κηδεία της τελείται αυτή την ώρα (15:00) στο Γριζάνο Τρικάλων.

Αγάπη Μπουνόβα: Στις 16:00, συγγενείς και φίλοι θα της πουν το τελευταίο «αντίο» στο Μεγαλοχώρι Τρικάλων.

Αύριο Παρασκευή: Θα ολοκληρωθεί ο κύκλος του αίματος με τις κηδείες των άλλων δύο εργατριών που έχασαν τη ζωή τους στην έκρηξη.



Αναζητώντας απαντήσεις

Ενώ οι οικογένειες αποχαιρετούν τους ανθρώπους τους, η δικαιοσύνη ερευνά τις εγκληματικές παραλείψεις που οδήγησαν στην έκρηξη προπανίου. Η έκθεση του ΤΕΕΜ που είδε το φως της δημοσιότητας μιλά για απουσία ανιχνευτών και θαμμένες σωληνώσεις, στοιχεία που αναμένεται να ρίξουν φως στις ευθύνες της διοίκησης.

Διαβάστε ακόμα: Τραγωδία: Νεκρός στα αζήτητα νοσοκομείου για 50 ημέρες ο 33χρονος Χρυσοβαλάντης