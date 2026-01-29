Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου έφτασαν το μεσημέρι της Πέμπτης οι δύο φίλαθλοι του ΠΑΟΚ που επέζησαν από την τραγωδία στη Ρουμανία. Σε πλήρη εξέλιξη η επιχείρηση επαναπατρισμού των επτά θυμάτων με αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η άφιξη στο «Παπαγεωργίου» και η κατάσταση της υγείας τους

Με ειδική πτήση του ΕΚΑΒ (Beechcraft King Air), οι δύο νεαροί οπαδοί, ηλικίας 20 και 28 ετών, προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» στις 13:10 και διακομίστηκαν άμεσα στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Ο 20χρονος πολυτραυματίας: Η κατάστασή του απαιτεί πολυήμερη νοσηλεία, καθώς φέρει σοβαρά τραύματα.

Η κατάστασή του απαιτεί πολυήμερη νοσηλεία, καθώς φέρει σοβαρά τραύματα. Ο 28χρονος: Βρίσκεται σε σημαντικά καλύτερη κατάσταση και εξετάζεται το ενδεχόμενο να λάβει εξιτήριο σύντομα.

Βρίσκεται σε σημαντικά καλύτερη κατάσταση και εξετάζεται το ενδεχόμενο να λάβει εξιτήριο σύντομα. Ο τρίτος τραυματίας: Παραμένει στην Τιμισοάρα, καθώς οι Ρουμάνοι γιατροί έκριναν πως έπρεπε να χειρουργηθεί άμεσα και η μετακίνησή του δεν ήταν ασφαλής.

Μιχάλης Κούπκας (Υποδιοικητής 3ης ΥΠΕ): «Το νοσοκομείο είναι σε πλήρη ετοιμότητα να παράσχει την καλύτερη δυνατή φροντίδα, ενώ θα αξιολογηθεί και η ανάγκη για ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών».

Σε εξέλιξη η αποστολή του C-130

Την ίδια ώρα, η αγωνία κορυφώνεται για τον επαναπατρισμό των επτά αδικοχαμένων φιλάθλων. Το αεροσκάφος C-130 απογειώθηκε από την Ελευσίνα με προορισμό τη Ρουμανία για να παραλάβει τις σορούς. Η επιστροφή τους στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αργά το απόγευμα, όπου οι σύνδεσμοι του ΠΑΟΚ έχουν ετοιμάσει μια μεγάλη μηχανοπομπή για να τους συνοδεύσουν στην Τούμπα για το τελευταίο «αντίο».

Συντονισμός σε ανώτατο επίπεδο

Η επιχείρηση πραγματοποιείται υπό τον συνεχή συντονισμό του Υπουργείου Υγείας, της Ελληνικής Πρεσβείας στη Ρουμανία και του ΕΚΑΒ, διασφαλίζοντας ότι οι τραυματίες έχουν την απαραίτητη ιατρική επίβλεψη καθ' όλη τη διάρκεια της μεταφοράς τους.

Διαβάστε ακόμα: Σοκ στη Γλυφάδα: Θα σκοτώσω και τα αδέλφια μου αν με αφήσετε ελεύθερο – Τα πρώτα λόγια του 46χρονου πατροκτόνου που είχε σκοτώσει και τη μητέρα του