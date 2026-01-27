Μαύρη μέρα για τον ΠΑΟΚ και την Ελλάδα. Το μίνι βαν με τους οπαδούς έγινε σμπαράλια μετά από σύγκρουση με βυτιοφόρο και φορτηγό. Ποιοι είναι οι νεαροί που έχασαν τη ζωή τους. Η οργισμένη ανάρτηση Μητσοτάκη και η απόφαση της UEFA για το ματς με τη Λιόν.

Συγκλονισμένη είναι η κοινή γνώμη από το πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (27/01) στη Ρουμανία, στον εθνικό δρόμο DN6. Επτά νεαροί φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, ηλικίας μόλις 25 έως 27 ετών, άφησαν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο, ενώ ταξίδευαν για τη Γαλλία για να παρακολουθήσουν τον αγώνα της ομάδας τους με τη Λιόν.

Πώς συνέβη το μοιραίο

Το μίνι βαν, που είχε ξεκινήσει από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας με 10 επιβαίνοντες, επιχείρησε προσπέραση κοντά στην περιοχή Lugojelul. Στην προσπάθεια του οδηγού να επιστρέψει στη λωρίδα του:

Συγκρούστηκε αρχικά με βυτιοφόρο φορτωμένο με αλκοόλ.

Εκσφενδονίστηκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό (TIR).

Στο δυστύχημα ενεπλάκησαν συνολικά 4 οχήματα, μετατρέποντας το σημείο σε μια άμορφη μάζα σιδερικών.

Τα θύματα και οι επιζώντες

Τα ρουμανικά ΜΜΕ επιβεβαιώνουν 7 νεκρούς (οι 3 από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας και ένας από την Πιερία). Οι 3 τραυματίες έχουν τις αισθήσεις τους και νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Τιμισοάρα, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να δηλώνει πως η Ελλάδα είναι έτοιμη για την αεροδιακομιδή τους αν χρειαστεί.

Ο «δρόμος του θανάτου» και οι αντιδράσεις

Το σημείο DN6 θεωρείται ο πιο επικίνδυνος δρόμος της Ρουμανίας, με δεκάδες νεκρούς τα τελευταία χρόνια.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Δήλωσε «βαθιά συγκλονισμένος», τονίζοντας πως η πρεσβεία παρέχει κάθε υποστήριξη.



Δήλωσε «βαθιά συγκλονισμένος», τονίζοντας πως η πρεσβεία παρέχει κάθε υποστήριξη. ΠΑΕ ΠΑΟΚ: Άνθρωποι της ομάδας και δικηγόροι μεταβαίνουν στη Ρουμανία για τη μεταφορά των σορών και τη στήριξη των οικογενειών.



Άνθρωποι της ομάδας και δικηγόροι μεταβαίνουν στη Ρουμανία για τη μεταφορά των σορών και τη στήριξη των οικογενειών. UEFA: Παρά το πένθος, η UEFA έκρινε αδύνατη την αναβολή του αγώνα Λιόν-ΠΑΟΚ, ο οποίος θα διεξαχθεί κανονικά την Πέμπτη (29/1).

