Οι πρώτες εικόνες από τον τόπο της τραγωδίας στη Ρουμανία αποτυπώνουν το μέγεθος της φρίκης. Το μικρό λεωφορείο που μετέφερε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ έχει μετατραπεί σε μια άμορφη μάζα σιδερικών, ενώ το βίντεο-ντοκουμέντο που κατέγραψε τη μετωπική σύγκρουση με το φορτηγό κόβει την ανάσα. Επτά νεκροί και μια ολόκληρη πόλη σε βαρύ πένθος.

Η περιοχή Τίμις στη Ρουμανία έγινε ο «τάφος» για επτά Έλληνες, έξι φιλάθλους του ΠΑΟΚ και τον οδηγό του οχήματος. Οι φωτογραφίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας σοκάρουν: τα μέλη των οχημάτων έχουν σκορπιστεί σε μεγάλη απόσταση στο οδόστρωμα, ενώ το βαν έχει διαλυθεί ολοσχερώς σε δευτερόλεπτα μετά τη σφοδρή πρόσκρουση.

Το Χρονικό της Φρίκης: Οι φίλαθλοι, που ξεκίνησαν από την Κατερίνη με προορισμό τη Λυών για τον αγώνα της Πέμπτης (29/1), δεν έφτασαν ποτέ. Σύμφωνα με τα ρουμανικά μέσα ενημέρωσης:

Η Σύγκρουση: Το βαν επιχείρησε προσπέραση και συγκρούστηκε μετωπικά με διερχόμενη νταλίκα. Η ταχύτητα και η μάζα των οχημάτων οδήγησαν στην άμεση διάλυση του μικρού λεωφορείου.

Οι Τραυματίες: Πέρα από τους επτά νεκρούς, τρία άτομα δίνουν μάχη για τη ζωή τους σε νοσοκομεία της περιοχής, με τους δύο να βρίσκονται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Το Βίντεο-Ντοκουμέντο: Στα χέρια των αρχών βρίσκεται βίντεο που καταγράφει τη στιγμή που το βαν βγαίνει στο αντίθετο ρεύμα και «σβήνει» μέσα σε μια στιγμή κάτω από τις ρόδες του φορτηγού. Οι εικόνες με τις σορούς στο οδόστρωμα και τα συντρίμμια που θυμίζουν βομβαρδισμένο τοπίο μαρτυρούν μια από τις μεγαλύτερες οπαδικές τραγωδίες των τελευταίων ετών.

Η οικογένεια του ΠΑΟΚ και ολόκληρη η Ελλάδα παρακολουθούν παγωμένες τις εξελίξεις, με τον χρόνο να έχει σταματήσει στο Λουγκόζ.

Διαβάστε ακόμα: Δολοφονία στο Αγρίνιο: «Ήταν κοινό μυστικό ότι τον τρομοκρατούσε» – Νέα μαρτυρία ανατρέπει τα δεδομένα