Τρόμος στα Βριλήσσια: Οδηγός παρέσυρε υπάλληλο των ΕΛΤΑ με το αυτοκίνητό του – Άγριος καυγάς για ένα δέμα

Σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στα Βριλήσσια, όταν ένας άνδρας παρέσυρε με το αυτοκίνητό του υπάλληλο των ΕΛΤΑ μετά από έντονο φραστικό επεισόδιο. Η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο για έναν λόγο που μοιάζει αδιανόητος: μια διαφωνία σχετικά με την παράδοση ενός δέματος.

Το χρονικό της επίθεσης

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν ο οδηγός του ΙΧ και ο υπάλληλος των ΕΛΤΑ ήρθαν σε αντιπαράθεση για τη διαδικασία παραλαβής ή παράδοσης ενός δέματος.

Η κλιμάκωση: Μετά τον έντονο καυγά, ο οδηγός φέρεται να μπήκε στο όχημά του και, σε μια κίνηση οργής, παρέσυρε τον υπάλληλο, τραυματίζοντάς τον.

Η κινητοποίηση: Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες στον τραυματισμένο υπάλληλο.

Σε κατάσταση σοκ οι αυτόπτες μάρτυρες

Περαστικοί και καταστηματάρχες της περιοχής δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα μάτια τους, βλέποντας μια καθημερινή συναλλαγή να μετατρέπεται σε σκηνή εγκλήματος. Ο οδηγός συνελήφθη από τις αρχές, ενώ ο υπάλληλος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις.

Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμα μια φορά την επικίνδυνη αύξηση της επιθετικότητας στους δρόμους, ακόμη και για ασήμαντες αφορμές.

Διαβάστε ακόμα: Τραγωδία στην Άνω Γλυφάδα: Η μητέρα που «έσβησε» κάτω από το αυτοκίνητο – Το βίντεο-σοκ