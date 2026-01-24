Τρόμος στα Βριλήσσια: Οδηγός παρέσυρε υπάλληλο των ΕΛΤΑ με το αυτοκίνητό του – Άγριος καυγάς για ένα δέμα

Τρόμος στα Βριλήσσια: Οδηγός παρέσυρε υπάλληλο των ΕΛΤΑ με το αυτοκίνητό του – Άγριος καυγάς για ένα δέμα

Σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στα Βριλήσσια, όταν ένας άνδρας παρέσυρε με το αυτοκίνητό του υπάλληλο των ΕΛΤΑ μετά από έντονο φραστικό επεισόδιο. Η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο για έναν λόγο που μοιάζει αδιανόητος: μια διαφωνία σχετικά με την παράδοση ενός δέματος.

Το χρονικό της επίθεσης

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν ο οδηγός του ΙΧ και ο υπάλληλος των ΕΛΤΑ ήρθαν σε αντιπαράθεση για τη διαδικασία παραλαβής ή παράδοσης ενός δέματος.

  • Η κλιμάκωση: Μετά τον έντονο καυγά, ο οδηγός φέρεται να μπήκε στο όχημά του και, σε μια κίνηση οργής, παρέσυρε τον υπάλληλο, τραυματίζοντάς τον.

  • Η κινητοποίηση: Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες στον τραυματισμένο υπάλληλο.

Σε κατάσταση σοκ οι αυτόπτες μάρτυρες

Περαστικοί και καταστηματάρχες της περιοχής δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα μάτια τους, βλέποντας μια καθημερινή συναλλαγή να μετατρέπεται σε σκηνή εγκλήματος. Ο οδηγός συνελήφθη από τις αρχές, ενώ ο υπάλληλος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις.

Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμα μια φορά την επικίνδυνη αύξηση της επιθετικότητας στους δρόμους, ακόμη και για ασήμαντες αφορμές.

Διαβάστε ακόμα: Τραγωδία στην Άνω Γλυφάδα: Η μητέρα που «έσβησε» κάτω από το αυτοκίνητο – Το βίντεο-σοκ

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Δολοφονία στο Αγρίνιο: «Ήταν κοινό μυστικό ότι τον τρομοκρατούσε» – Νέα μαρτυρία ανατρέπει τα δεδομένα
Κοινωνία

Δολοφονία στο Αγρίνιο: «Ήταν κοινό μυστικό ότι τον τρομοκρατούσε» – Νέα μαρτυρία ανατρέπει τα δεδομένα

«Θα την ντύσω νύφη και θα την πάμε στη Ριτσώνα»: Τα λόγια του πατέρα της καθηγήτριας που «έσβησε» στη Γλυφάδα
Κοινωνία

«Θα την ντύσω νύφη και θα την πάμε στη Ριτσώνα»: Τα λόγια του πατέρα της καθηγήτριας που «έσβησε» στη Γλυφάδα

Σοκ στον Ισημερινό: Εκτέλεση σε γήπεδο ποδοσφαίρου από δράστες μεταμφιεσμένους σε αστυνομικούς
Κόσμος

Σοκ στον Ισημερινό: Εκτέλεση σε γήπεδο ποδοσφαίρου από δράστες μεταμφιεσμένους σε αστυνομικούς

Τρελαίνεται ο καιρός: Λασποβροχές, αφρικανική σκόνη και 20άρια – Η πρόγνωση Τσατραφύλλια για το νέο 48ωρο
Ο Καιρός

Τρελαίνεται ο καιρός: Λασποβροχές, αφρικανική σκόνη και 20άρια – Η πρόγνωση Τσατραφύλλια για το νέο 48ωρο

Δραματικές ώρες για την 6χρονη με γρίπη: Υπέστη εγκεφαλίτιδα – Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα
Κοινωνία

Δραματικές ώρες για την 6χρονη με γρίπη: Υπέστη εγκεφαλίτιδα – Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα