Κλήρωση Τζόκερ 22 Ιανουαρίου: Νέο «χρυσό» Τζακ Ποτ – Στα 15 εκατ. ευρώ το έπαθλο της Κυριακής

Η κλήρωση υπ' αριθμόν 3018 του Τζόκερ, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 22 Ιανουαρίου 2026, δεν ανέδειξε νικητή στην πρώτη κατηγορία (5+1), οδηγώντας σε ένα ακόμα μεγάλο Τζακ Ποτ. Το ποσό των 14,2 εκατομμυρίων ευρώ μεταφέρεται για την επόμενη κλήρωση, εκτοξεύοντας το ενδιαφέρον των παικτών.

Οι τυχεροί αριθμοί και τα κέρδη

Στην αποψινή κλήρωση, οι αριθμοί που βγήκαν από την κληρωτίδα είναι οι εξής:

11, 13, 15, 33, 38 και Τζόκερ ο αριθμός 16

1η Κατηγορία (5+1): Τζακ Ποτ. Το ποσό μεταφέρεται για την Κυριακή.

2η Κατηγορία (5): Βρέθηκαν 4 τυχερά δελτία, τα οποία κερδίζουν από 100.000 ευρώ το καθένα.

Ραντεβού την Κυριακή για 15.000.000 ευρώ

Μετά και το αποψινό αποτέλεσμα, το Τζόκερ αναμένεται να μοιράσει τουλάχιστον 15 εκατομμύρια ευρώ στην κλήρωση της Κυριακής 25 Ιανουαρίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τα δελτία τους στα πρακτορεία ΟΠΑΠ ή διαδικτυακά μέχρι τις 21:30 το βράδυ της Κυριακής.

Το Τζόκερ το 2026 συνεχίζει να αποτελεί το παιχνίδι με τη μεγαλύτερη συμμετοχή, ειδικά όταν το έπαθλο αγγίζει οκταψήφια νούμερα.

Τα 15 εκατομμύρια ευρώ αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα ποσά που έχουν συγκεντρωθεί το τελευταίο διάστημα. Στατιστικά, όταν το έπαθλο ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια, η συμμετοχή αυξάνεται κατακόρυφα, γεγονός που αυξάνει και τις πιθανότητες να βρεθούν περισσότεροι από ένας νικητές στη δεύτερη κατηγορία (5άρια), όπως συνέβη και απόψε. Θυμίζουμε ότι το παιχνίδι απαιτεί υπευθυνότητα, καθώς οι πιθανότητες για το 5+1 παραμένουν 1 προς 24.435.180.

