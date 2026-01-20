Κακοκαιρία: Κλειστά σχολεία και σε Αχαΐα – Αιτωλοακαρνανία. Ποιες περιοχές τραβάει το «χειρόφρενο» ο καιρός

Μετά την Αττική, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες «κλειδώνουν» τα σχολεία και στη Δυτική Ελλάδα. Με αποφάσεις των κατά τόπους Δήμων σε Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία, οι μαθητές θα παραμείνουν στο σπίτι την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, καθώς οι μετεωρολογικές προγνώσεις δείχνουν περαιτέρω επιδείνωση των φαινομένων τις επόμενες ώρες.

Αναλυτικά οι περιοχές με κλειστά σχολεία:

Δήμος Πατρέων: Αναστέλλεται η λειτουργία των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Δημοτική Ενότητα Ρίου και στο Αρκτικό Διαμέρισμα (από την οδό Κανελλοπούλου έως το Ρίο).

Δήμος Μεσολογγίου: Κλειστές όλες οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων σε ολόκληρο τον Δήμο.

Δήμος Ναυπακτίας: Λουκέτο σε όλα τα σχολεία, τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, τα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠ ΑμεΑ.





Οι αποφάσεις αυτές λαμβάνονται προληπτικά για την ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών, καθώς οι υποδομές στη Δυτική Ελλάδα πλήττονται συχνά από έντονα πλημμυρικά φαινόμενα και θυελλώδεις ανέμους. Οι γονείς καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις των Δήμων για τυχόν επέκταση των μέτρων και σε άλλες δημοτικές ενότητες κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Διαβάστε ακόμα: Συναγερμός 112 σε 5 νομούς της Πελοποννήσου: Έρχεται η κακοκαιρία «Κατηγορίας 5» – Πού θα «χτυπήσουν» τα ακραία φαινόμενα