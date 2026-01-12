Απαγορευτικό απόπλου: Στα «δεσμά» των 8 μποφόρ οι συγκοινωνίες – Προβλήματα σε Βόλο, Ραφήνα και Λαύριο

Απαγορευτικό απόπλου: Στα «δεσμά» των 8 μποφόρ οι συγκοινωνίες – Προβλήματα σε Βόλο, Ραφήνα και Λαύριο

Σοβαρά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις φέρνει η ενίσχυση των βοριάδων σήμερα, Δευτέρα 12 Ιανουαρίου. Μετά τον Βόλο, τα προβλήματα επεκτείνονται και στα λιμάνια της Αττικής, καθώς οι ριπές των ανέμων στο Αιγαίο καθιστούν επικίνδυνη την έξοδο των πλοίων.

Η κατάσταση στα λιμάνια της Αττικής
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από το Λιμενικό Σώμα, η εικόνα διαμορφώνεται ως εξής:

Λιμάνι Ραφήνας: Έχει εκδοθεί μερικό απαγορευτικό απόπλου. Τα δρομολόγια των ταχυπλόων και των μικρότερων επιβατηγών πλοίων για τις Κυκλάδες έχουν ανασταλεί, καθώς οι άνεμοι στον Κάβο Ντόρο ξεπερνούν τα 8 μποφόρ.

Λιμάνι Λαυρίου: Παραμένει κλειστό για τα δρομολόγια προς Κέα (Τζιά) και Κύθνο, λόγω των ισχυρών ρευμάτων και των θυελλωδών ανέμων στην περιοχή.

Λιμάνι Πειραιά: Προς το παρόν τα δρομολόγια για τον Αργοσαρωνικό και την Κρήτη εκτελούνται κανονικά, ωστόσο οι επιβάτες για τις Κυκλάδες και το Ανατολικό Αιγαίο καλούνται να επικοινωνούν με τις εταιρείες τους, καθώς υπάρχει ενδεχόμενο έκδοσης απαγορευτικού τις απογευματινές ώρες.


Οδηγίες για τους ταξιδιώτες
Λόγω της μεταβλητότητας των καιρικών συνθηκών, οι πολίτες που έχουν προγραμματίσει το ταξίδι τους για σήμερα ή αύριο το πρωί, καλούνται:

Να επικοινωνούν με τα πρακτορεία των εταιρειών.
Να καλούν στα τηλέφωνα των λιμεναρχείων (Πειραιάς: 14541, Ραφήνα: 22943 21202, Λαύριο: 22923 20400).

Διαβάστε ακόμα: Χειροπέδες για επικίνδυνες σούζες και ιλιγγιώδεις ταχύτητες: Πώς το online κάλεσμα στο TikTok τούς 'πρόδωσε' στην ΕΛ.ΑΣ.

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Ραγδαίες εξελίξεις στην Κύπρο: Παραιτείται η σύζυγος του Νίκου Χριστοδουλίδη – Η οργισμένη απάντηση για τις 'ανυπόστατες επιθέσεις'
Κύπρος

Ραγδαίες εξελίξεις στην Κύπρο: Παραιτείται η σύζυγος του Νίκου Χριστοδουλίδη – Η οργισμένη απάντηση για τις 'ανυπόστατες επιθέσεις'

Προσοχή στους δρόμους: Τι πρέπει να ελέγξετε στο αυτοκίνητο πριν το πρώτο χιόνι – Το λάθος που «καίει» τη μηχανή
Αυτοκίνητο

Προσοχή στους δρόμους: Τι πρέπει να ελέγξετε στο αυτοκίνητο πριν το πρώτο χιόνι – Το λάθος που «καίει» τη μηχανή

Sunday Blues: Γιατί νιώθουμε μελαγχολία την Κυριακή το απόγευμα και πώς να νικήσετε το άγχος της Δευτέρας
Υγεία

Sunday Blues: Γιατί νιώθουμε μελαγχολία την Κυριακή το απόγευμα και πώς να νικήσετε το άγχος της Δευτέρας

Oosouji: Η ιαπωνική μέθοδος που «διώχνει» την αρνητική ενέργεια από το σπίτι – Ξεκινήστε τη νέα εβδομάδα με καθαρό μυαλό
Χρήσιμες Συμβουλές

Oosouji: Η ιαπωνική μέθοδος που «διώχνει» την αρνητική ενέργεια από το σπίτι – Ξεκινήστε τη νέα εβδομάδα με καθαρό μυαλό

Αλεξανδρούπολη: Σοκαριστικό βίντεο από τη στιγμή που ο «τυφώνας» χτυπά μαγαζί – Πανικός και ριπές 155 χλμ/ώρα
Κοινωνία

Αλεξανδρούπολη: Σοκαριστικό βίντεο από τη στιγμή που ο «τυφώνας» χτυπά μαγαζί – Πανικός και ριπές 155 χλμ/ώρα