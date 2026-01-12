Απαγορευτικό απόπλου: Στα «δεσμά» των 8 μποφόρ οι συγκοινωνίες – Προβλήματα σε Βόλο, Ραφήνα και Λαύριο

Σοβαρά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις φέρνει η ενίσχυση των βοριάδων σήμερα, Δευτέρα 12 Ιανουαρίου. Μετά τον Βόλο, τα προβλήματα επεκτείνονται και στα λιμάνια της Αττικής, καθώς οι ριπές των ανέμων στο Αιγαίο καθιστούν επικίνδυνη την έξοδο των πλοίων.

Η κατάσταση στα λιμάνια της Αττικής

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από το Λιμενικό Σώμα, η εικόνα διαμορφώνεται ως εξής:

Λιμάνι Ραφήνας: Έχει εκδοθεί μερικό απαγορευτικό απόπλου. Τα δρομολόγια των ταχυπλόων και των μικρότερων επιβατηγών πλοίων για τις Κυκλάδες έχουν ανασταλεί, καθώς οι άνεμοι στον Κάβο Ντόρο ξεπερνούν τα 8 μποφόρ.

Λιμάνι Λαυρίου: Παραμένει κλειστό για τα δρομολόγια προς Κέα (Τζιά) και Κύθνο, λόγω των ισχυρών ρευμάτων και των θυελλωδών ανέμων στην περιοχή.

Λιμάνι Πειραιά: Προς το παρόν τα δρομολόγια για τον Αργοσαρωνικό και την Κρήτη εκτελούνται κανονικά, ωστόσο οι επιβάτες για τις Κυκλάδες και το Ανατολικό Αιγαίο καλούνται να επικοινωνούν με τις εταιρείες τους, καθώς υπάρχει ενδεχόμενο έκδοσης απαγορευτικού τις απογευματινές ώρες.



Οδηγίες για τους ταξιδιώτες

Λόγω της μεταβλητότητας των καιρικών συνθηκών, οι πολίτες που έχουν προγραμματίσει το ταξίδι τους για σήμερα ή αύριο το πρωί, καλούνται:

Να επικοινωνούν με τα πρακτορεία των εταιρειών.

Να καλούν στα τηλέφωνα των λιμεναρχείων (Πειραιάς: 14541, Ραφήνα: 22943 21202, Λαύριο: 22923 20400).

