Η «ψυχρή εισβολή» που σαρώνει τη χώρα από νωρίς το πρωί φέρνει ανατροπές στη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών, του παγετού και των χιονοπτώσεων, πολλοί δήμοι σε Βόρεια Ελλάδα, Εύβοια και νησιά αποφάσισαν να κρατήσουν κλειστά τα σχολεία ή να καθυστερήσουν την έναρξη των μαθημάτων για την ασφάλεια των μαθητών.

Πού θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία σήμερα

Σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις των κατά τόπους Δήμων, δεν θα λειτουργήσουν καθόλου οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις εξής περιοχές:

Δυτική Μακεδονία: Φλώρινα (κλειστά και τα ΚΔΑΠ/ΚΔΑΠ ΜΕΑ), Αμύνταιο, Πρέσπες (κλειστά και τα ΚΔΑΠ).



Φλώρινα (κλειστά και τα ΚΔΑΠ/ΚΔΑΠ ΜΕΑ), Αμύνταιο, Πρέσπες (κλειστά και τα ΚΔΑΠ). Κεντρική & Ανατολική Μακεδονία: Αμφίπολη, Θάσος, Παγγαίο, Νέα Ζίχνη, Νευροκόπι, Σιντική (Αχλαδοχώρι).



Αμφίπολη, Θάσος, Παγγαίο, Νέα Ζίχνη, Νευροκόπι, Σιντική (Αχλαδοχώρι). Σέρρες: Στην περιοχή της Μαυροθάλασσας (Δήμος Βισαλτίας).



Στην περιοχή της Μαυροθάλασσας (Δήμος Βισαλτίας). Θεσσαλονίκη: Δήμος Λαγκαδά (Δημοτικές Ενότητες Σοχού, Βερτίσκου και Λαχανά).



Δήμος Λαγκαδά (Δημοτικές Ενότητες Σοχού, Βερτίσκου και Λαχανά). Θράκη: Σουφλί (οικισμοί Μεγάλου Δέρειου, Ρούσσας, Σιδηροχωρίου και Σιδηρού).



Σουφλί (οικισμοί Μεγάλου Δέρειου, Ρούσσας, Σιδηροχωρίου και Σιδηρού). Στερεά Ελλάδα & Εύβοια: Δήμος Διρφύων – Μεσσαπίων (Εύβοια), Δομοκός (μόνο Γυμνάσια και Λύκεια).



Δήμος Διρφύων – Μεσσαπίων (Εύβοια), Δομοκός (μόνο Γυμνάσια και Λύκεια). Νησιά: Άνδρος.

Σημείωση: Στους περισσότερους από τους παραπάνω δήμους, οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά, εκτός αν υπάρξει νεότερη ενημέρωση από την τοπική αυτοδιοίκηση.

Ποια σχολεία θα ανοίξουν αργότερα (Αλλαγή ωραρίου)

Για την αποφυγή των μετακινήσεων κατά τις ώρες του ισχυρού παγετού, πολλοί δήμοι αποφάσισαν να ξεκινήσουν τα μαθήματα στις 09:00 π.μ. ή στις 10:00 π.μ.:

Έναρξη στις 09:00 π.μ.: Καστοριά, Δεσκάτη, Πολύγυρος (Ανθεμούντας, Ζερβοχώρια), Νεστόριο, Καρπενήσι, Γρεβενά, Σέρβια, Βελβεντό.

Έναρξη στις 10:00 π.μ.: Δήμος Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας.



