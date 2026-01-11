Κλήρωση Τζόκερ , 11 Ιανουαρίου: Νέο «χρυσό» Τζακ-ποτ – Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για τα 10,6 εκατομμύρια

Δεν βρέθηκε νικητής στην πρώτη κατηγορία στην αποψινή κλήρωση του Τζόκερ. Πάνω από 10,6 εκατ. ευρώ μοίραζε το τυχερό παιχνίδι του ΟΠΑΠ – Δείτε τους αριθμούς και πού βρέθηκαν τα τυχερά 5άρια.

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής (11/1) η κλήρωση 3013 του Τζόκερ, η οποία μοίραζε το ιλιγγιώδες ποσό των 10,6 εκατομμυρίων ευρώ στους τυχερούς της πρώτης κατηγορίας. Ωστόσο, η κληρωτίδα είχε άλλα σχέδια, καθώς σημειώθηκε νέο Τζακ-ποτ, ανεβάζοντας το ποσό για την επόμενη κλήρωση της Τρίτης στα 11 εκατ. ευρώ

Οι τυχεροί αριθμοί

Οι αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κληρωτίδα είναι οι: 7, 22, 28, 35, 41 και αριθμός Τζόκερ το 18.

Οι νικητές στη δεύτερη κατηγορία

Παρά το Τζακ-ποτ στην πρώτη κατηγορία, το Τζόκερ μοίρασε σημαντικά ποσά στη δεύτερη κατηγορία (5άρια). Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, βρέθηκαν 3 τυχερά δελτία που έπιασαν τους 5 αριθμούς και κερδίζουν από 100.000 ευρώ το καθένα.

Υπενθυμίζεται ότι οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00 και η συμμετοχή μπορεί να γίνει είτε μέσω των πρακτορείων ΟΠΑΠ είτε διαδικτυακά.

