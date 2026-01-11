Κλήρωση Τζόκερ , 11 Ιανουαρίου: Νέο «χρυσό» Τζακ-ποτ – Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για τα 10,6 εκατομμύρια

Κλήρωση Τζόκερ , 11 Ιανουαρίου: Νέο «χρυσό» Τζακ-ποτ – Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για τα 10,6 εκατομμύρια

Δεν βρέθηκε νικητής στην πρώτη κατηγορία στην αποψινή κλήρωση του Τζόκερ. Πάνω από 10,6 εκατ. ευρώ μοίραζε το τυχερό παιχνίδι του ΟΠΑΠ – Δείτε τους αριθμούς και πού βρέθηκαν τα τυχερά 5άρια.

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής (11/1) η κλήρωση 3013 του Τζόκερ, η οποία μοίραζε το ιλιγγιώδες ποσό των 10,6 εκατομμυρίων ευρώ στους τυχερούς της πρώτης κατηγορίας. Ωστόσο, η κληρωτίδα είχε άλλα σχέδια, καθώς σημειώθηκε νέο Τζακ-ποτ, ανεβάζοντας το ποσό για την επόμενη κλήρωση της Τρίτης στα 11 εκατ. ευρώ

Οι τυχεροί αριθμοί
Οι αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κληρωτίδα είναι οι: 7, 22, 28, 35, 41 και αριθμός Τζόκερ το 18.

Οι νικητές στη δεύτερη κατηγορία
Παρά το Τζακ-ποτ στην πρώτη κατηγορία, το Τζόκερ μοίρασε σημαντικά ποσά στη δεύτερη κατηγορία (5άρια). Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, βρέθηκαν 3 τυχερά δελτία που έπιασαν τους 5 αριθμούς και κερδίζουν από 100.000 ευρώ το καθένα.

Υπενθυμίζεται ότι οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00 και η συμμετοχή μπορεί να γίνει είτε μέσω των πρακτορείων ΟΠΑΠ είτε διαδικτυακά.

Διαβάστε ακόμα: Τήνος: Η θάλασσα «κατάπιε» το πάρκινγκ στο λιμάνι – Κύματα παρέσυραν αυτοκίνητα (Vid)

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΜΥ: Τριήμερο κύμα ψύχους σαρώνει τη χώρα – Πού θα χιονίσει σε υψόμετρο 100 μέτρων και πότε μπαίνει η Αττική στην 'κατάψυξη'
Ο Καιρός

ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΜΥ: Τριήμερο κύμα ψύχους σαρώνει τη χώρα – Πού θα χιονίσει σε υψόμετρο 100 μέτρων και πότε μπαίνει η Αττική στην 'κατάψυξη'

Συναγερμός ΕΟΔΥ: Η γρίπη τύπου Α «σαρώνει» τη χώρα – 722 νέες εισαγωγές και 2 θάνατοι σε μία εβδομάδα
Υγεία

Συναγερμός ΕΟΔΥ: Η γρίπη τύπου Α «σαρώνει» τη χώρα – 722 νέες εισαγωγές και 2 θάνατοι σε μία εβδομάδα

Σπίτι με ενοίκιο 50 ευρώ: Το πρόγραμμα-ανάσα για χιλιάδες δημόσιους υπάλληλους – Ποιες περιοχές αφορά
Οικονομία

Σπίτι με ενοίκιο 50 ευρώ: Το πρόγραμμα-ανάσα για χιλιάδες δημόσιους υπάλληλους – Ποιες περιοχές αφορά

LIVE 11 Ιανουαρίου: Εικόνες «αποκάλυψης» στην Αλεξανδρούπολη – Αγωνία για τα χιόνια στην Αττική – Κλήρωση του Τζόκερ και τα αποτελέσματα της Super League
Επικαιρότητα

LIVE 11 Ιανουαρίου: Εικόνες «αποκάλυψης» στην Αλεξανδρούπολη – Αγωνία για τα χιόνια στην Αττική – Κλήρωση του Τζόκερ και τα αποτελέσματα της Super League

Φλέγεται το Ιράν: Επέμβαση του στρατού για να κατασταλούν οι διαδηλώσεις – Φόβοι για εκατόμβη νεκρών
Κόσμος

Φλέγεται το Ιράν: Επέμβαση του στρατού για να κατασταλούν οι διαδηλώσεις – Φόβοι για εκατόμβη νεκρών