Εικόνες «αποκάλυψης» στην Αλεξανδρούπολη. Η στιγμή που οι καθοδικοί άνεμοι σαρώνουν κατάστημα εστίασης και οι πελάτες τρέχουν να σωθούν. Τι εξηγούν οι μετεωρολόγοι για το φαινόμενο-ρεκόρ και τις βιβλικές καταστροφές.

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου στην Αλεξανδρούπολη, όταν ένα σφοδρό κύμα κακοκαιρίας χτύπησε την πόλη με ένταση που θύμιζε τυφώνα. Βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου καταγράφει τη στιγμή που αμέριμνοι πελάτες σε κατάστημα εστίασης πετάγονται έντρομοι από τα τραπέζια τους, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι σπάνε τζάμια και παρασύρουν τα πάντα στο πέρασμά τους.

Ρεκόρ έντασης: 154,5 χιλιόμετρα την ώρα

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του αεροδρομίου «Δημόκριτος», Θεόδωρο Αντωνόπουλο, η μέγιστη ριπή ανέμου άγγιξε τα 154,5 χλμ/ώρα στο λιμάνι, μια ένταση που αποτελεί ρεκόρ από το 2018. Το φαινόμενο, αν και σύντομο (διήρκησε μόλις 2-3 λεπτά), μετέτρεψε την πόλη σε σκηνικό «αποκάλυψης»:

Δεκάδες δέντρα ξεριζώθηκαν σε πάρκα και κεντρικούς δρόμους.

σε πάρκα και κεντρικούς δρόμους. Δίκυκλα αναποδογύρισαν, ενώ επαγγελματικά ψυγεία και κάδοι απορριμμάτων παρασύρθηκαν για μέτρα.

ενώ επαγγελματικά ψυγεία και κάδοι απορριμμάτων παρασύρθηκαν για μέτρα. Ζημιές σε καταστήματα και δημόσιους χώρους προκάλεσαν την άμεση κινητοποίηση του Δήμου.

Η επιστημονική εξήγηση: Τι ήταν τα «καθοδικά ρεύματα»

Παρά τη διχογνωμία για το αν επρόκειτο για τυφώνα ή ανεμοστρόβιλο, οι ειδικοί εξηγούν ότι το φαινόμενο ονομάζεται «έντονα καθοδικά ρεύματα καταιγίδας» (microbursts). «Πρόκειται για ρεύματα αέρα που κινούνται από το κέντρο της καταιγίδας προς το έδαφος με τεράστια ορμή. Η μέγιστη ριπή των 154 χιλιομέτρων διήρκησε το πολύ 10-15 δευτερόλεπτα, αλλά ήταν ικανή να δημιουργήσει όλα αυτά τα σοβαρά προβλήματα», τόνισε ο κ. Αντωνόπουλος. Μάλιστα, επεσήμανε ότι τέτοια φαινόμενα είναι εξαιρετικά δύσκολο να προβλεφθούν χωρίς ειδικά συστήματα ραντάρ καιρού.

Σε εξέλιξη η καταγραφή των ζημιών

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης βρίσκεται σε πλήρη επιφυλακή. Οι πληγέντες καταστηματάρχες και ιδιώτες καλούνται να δηλώσουν τις ζημιές τους στο ισόγειο του Δημαρχείου, προσκομίζοντας απαραίτητα φωτογραφικό υλικό. Τη Δευτέρα (12/01), κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΦΚ – Β.Ε.) θα βρεθεί στην πόλη για την επίσημη καταγραφή των πληγών που άφησε πίσω της η κακοκαιρία.

