Χειροπέδες για επικίνδυνες σούζες και ιλιγγιώδεις ταχύτητες: Πώς το online κάλεσμα στο TikTok τούς 'πρόδωσε' στην ΕΛ.ΑΣ.

Τέλος στην επικίνδυνη δράση νεαρών οδηγών που μετέτρεπαν δημόσιους δρόμους σε «πίστες» ταχύτητας έβαλε η ΕΛ.ΑΣ. Τρεις συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν μετά από συντονισμένη επιχείρηση, καθώς οι δράστες όχι μόνο έκαναν σούζες και ελιγμούς ανάμεσα σε ανυποψίαστους οδηγούς, αλλά «διαφήμιζαν» τις πράξεις τους με online καλέσματα στα Social Media. Δείτε πώς στήθηκε η επιχείρηση-σκούπα.

Η «μόδα» των παράνομων αγώνων και της επίδειξης ισχύος στους δρόμους οδήγησε τρεις νεαρούς απευθείας στο αυτόφωρο. Οι αρχές είχαν θέσει υπό επιτήρηση συγκεκριμένες ομάδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου οργανώνονταν τα «ραντεβού του θανάτου».

Το χρονικό των συλλήψεων:

  • Το ψηφιακό ίχνος: Οι συλληφθέντες χρησιμοποιούσαν πλατφόρμες όπως το TikTok και το Instagram για να καλέσουν κόσμο σε συγκεκριμένα σημεία, προκειμένου να παρακολουθήσουν τις «επιδείξεις» τους.
  • Η δράση: Οι αστυνομικοί κατέγραψαν μηχανές μεγάλου κυβισμού να κινούνται με ιλιγγιώδεις ταχύτητες, πραγματοποιώντας σούζες και επικίνδυνους ελιγμούς, αδιαφορώντας πλήρως για την ασφάλεια των υπόλοιπων χρηστών του οδικού δικτύου.
  • Η επέμβαση: Μετά από διακριτική παρακολούθηση, η αστυνομία επενέβη την ώρα της δράσης, προχωρώντας σε συλλήψεις και κατασχέσεις των οχημάτων.

Στους συλληφθέντες επιβλήθηκαν βαριά διοικητικά πρόστιμα, ενώ οι άδειες οδήγησης αφαιρέθηκαν επί τόπου. Η ΕΛ.ΑΣ. στέλνει σαφές μήνυμα ότι οι έλεγχοι στα Social Media για τον εντοπισμό παράνομων αγώνων θα ενταθούν το επόμενο διάστημα.

Διαβάστε ακόμα: Ελλάδα κομμένη στα δύο: Πού είναι κλειστή η Εθνική Οδός – Όλα τα μπλόκα και οι εκτροπές κυκλοφορίας

