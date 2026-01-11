Η ακτινογραφία της αποφοίτησης ανά σχολή. Γιατί το 30% εγκαταλείπει τις σπουδές, η «παγίδα» των διαγραφών και η αδικία της οριζόντιας ρύθμισης. Ποιες σχολές έχουν τους πιο συνεπείς φοιτητές.

Το μέλλον της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα βρίσκεται μπροστά σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Με τις διαγραφές των «αιώνιων» φοιτητών να είναι προ των πυλών, τα στοιχεία δείχνουν ότι η λήψη πτυχίου γίνεται μια όλο και πιο δύσκολη εξίσωση, με τον κίνδυνο να βρεθεί εκτός πανεπιστημίου το 50% των εισακτέων να είναι πλέον ορατός.

Η «ακτινογραφία» της αποφοίτησης

Σύμφωνα με την ανάλυση του μαθηματικού-ερευνητή Στράτου Στρατηγάκη, μόνο ένας στους τέσσερις φοιτητές ολοκληρώνει τις σπουδές του στον προβλεπόμενο χρόνο ($v$ έτη).

Οι μισοί φοιτητές χρειάζονται v+2 έτη.



Το 30% των φοιτητών δεν φτάνει ποτέ στην αποφοίτηση.

Με την εφαρμογή του νόμου για τις διαγραφές, ένα επιπλέον 20% κινδυνεύει να μείνει χωρίς πτυχίο επειδή ξεπέρασε το όριο των v+2 ετών.

Ποιες σχολές έχουν τα πρωτεία και ποιες «πατώνουν»

Ο βαθμός δυσκολίας κάθε επιστημονικού αντικειμένου καθορίζει και την ταχύτητα αποφοίτησης.

Πρωταθλητές συνέπειας: Ιατρικές, Οδοντιατρικές και Φαρμακευτικές σχολές με το 57,84% των φοιτητών να αποφοιτούν στην ώρα τους. Ακολουθούν τα ΤΕΦΑΑ (48,12%) και τα Παιδαγωγικά (46,88%).

Η «δύσκολη» Νομική: Μόλις το 6,69% των φοιτητών παίρνει πτυχίο στα 4 χρόνια, αποδεικνύοντας τις υψηλές απαιτήσεις της σχολής.

Πολυτεχνεία & Πληροφορική: Μόνο το 10% των Μηχανικών τελειώνει στα 5 χρόνια, ενώ σχεδόν οι μισοί Πληροφορικοί (43,48%) χρειάζονται πάνω από 6 έτη.

Ο κίνδυνος για την οικονομία και τον ευτελισμό των πτυχίων

Η οριζόντια ρύθμιση για τις διαγραφές θεωρείται από πολλούς άδικη, καθώς δεν λαμβάνει υπόψη τη δυσκολία της κάθε σχολής. Ο κίνδυνος είναι διπλός:

Έλλειψη επιστημόνων: Αν διαγραφούν οι μισοί πληροφορικοί, η αγορά εργασίας θα βρεθεί σε αδιέξοδο.

Πτώση επιπέδου: Οι καθηγητές, υπό την πίεση των διαγραφών, ίσως αναγκαστούν να «ρίξουν» τις απαιτήσεις των μαθημάτων για να περάσουν οι φοιτητές, υποβαθμίζοντας την αξία του πτυχίου.

Η πρόταση για δίκαιη λύση

Η λύση που προτείνεται είναι η κατάργηση της οριζόντιας ρύθμισης και η λήψη αποφάσεων από τις ίδιες τις σχολές. Κάθε τμήμα θα πρέπει να ορίζει τον επιπλέον χρόνο φοίτησης στον κανονισμό του, ανάλογα με το αντικείμενο, διασφαλίζοντας ότι οι φοιτητές έχουν τον απαραίτητο χρόνο να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους χωρίς τον «πέλεκυ» μιας άδικης διαγραφής.

Διαβάστε ακόμα: Σοκ στην Πάτρα: Το βίντεο της άγριας δολοφονίας του 30χρονου – Τον χτυπούν ανελέητα με σκαμπό στο κεφάλι