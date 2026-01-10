Τήνος: Η θάλασσα «κατάπιε» το πάρκινγκ στο λιμάνι – Κύματα παρέσυραν αυτοκίνητα (Vid)

Απίστευτες εικόνες από το λιμάνι της Τήνου, όπου η κακοκαιρία μετέτρεψε τον χώρο στάθμευσης σε... λίμνη. Τα ορμητικά κύματα έσπρωξαν τα οχήματα το ένα πάνω στο άλλο, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές.

Η κακοκαιρία που πλήττει το Αιγαίο με ανέμους που αγγίζουν τα 9 μποφόρ προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στην Τήνο. Η ένταση της θάλασσας ήταν τέτοια που τα κύματα εισέβαλαν με ορμή στον χώρο στάθμευσης του λιμανιού, παρασύροντας τα πάντα στο πέρασμά τους.

Συγκρούσεις οχημάτων και απόγνωση

Όπως αποτυπώνεται σε βίντεο-ντοκουμέντο από το σημείο, το οδόστρωμα σκεπάστηκε πλήρως από το νερό μέσα σε δευτερόλεπτα. Η δύναμη της θάλασσας μετακίνησε σταθμευμένα αυτοκίνητα, τα οποία άρχισαν να προσκρούουν μεταξύ τους, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων παρακολουθούσαν ανήμποροι το σκηνικό, καθώς η πρόσβαση στο σημείο ήταν αδύνατη και εξαιρετικά επικίνδυνη.

Σε κλοιό 9 μποφόρ οι Κυκλάδες

Το φαινόμενο αυτό αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της σφοδρότητας των ανέμων που οδήγησαν και στο γενικό απαγορευτικό απόπλου. Οι αρχές στο νησί παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί με αμείωτη ένταση τις επόμενες ώρες.

