Τήνος: Η θάλασσα «κατάπιε» το πάρκινγκ στο λιμάνι – Κύματα παρέσυραν αυτοκίνητα (Vid)

Τήνος: Η θάλασσα «κατάπιε» το πάρκινγκ στο λιμάνι – Κύματα παρέσυραν αυτοκίνητα (Vid)

Απίστευτες εικόνες από το λιμάνι της Τήνου, όπου η κακοκαιρία μετέτρεψε τον χώρο στάθμευσης σε... λίμνη. Τα ορμητικά κύματα έσπρωξαν τα οχήματα το ένα πάνω στο άλλο, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές.

Η κακοκαιρία που πλήττει το Αιγαίο με ανέμους που αγγίζουν τα 9 μποφόρ προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στην Τήνο. Η ένταση της θάλασσας ήταν τέτοια που τα κύματα εισέβαλαν με ορμή στον χώρο στάθμευσης του λιμανιού, παρασύροντας τα πάντα στο πέρασμά τους.

Συγκρούσεις οχημάτων και απόγνωση
Όπως αποτυπώνεται σε βίντεο-ντοκουμέντο από το σημείο, το οδόστρωμα σκεπάστηκε πλήρως από το νερό μέσα σε δευτερόλεπτα. Η δύναμη της θάλασσας μετακίνησε σταθμευμένα αυτοκίνητα, τα οποία άρχισαν να προσκρούουν μεταξύ τους, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων παρακολουθούσαν ανήμποροι το σκηνικό, καθώς η πρόσβαση στο σημείο ήταν αδύνατη και εξαιρετικά επικίνδυνη.

Σε κλοιό 9 μποφόρ οι Κυκλάδες
Το φαινόμενο αυτό αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της σφοδρότητας των ανέμων που οδήγησαν και στο γενικό απαγορευτικό απόπλου. Οι αρχές στο νησί παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί με αμείωτη ένταση τις επόμενες ώρες.

Διαβάστε ακόμα: Ηλεία: Ανεμοστρόβιλος σήκωσε αυτοκίνητο και το αναποδογύρισε – «Είδα μαύρο στα μάτια μου»

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Χάος στο Ιράν: Έτοιμος να επιστρέψει ο εξόριστος γιος του Σάχη, Ρεζά Παχλαβί – Η ώρα της ελευθερίας έφτασε, το κάλεσμα για την τελική ανατροπή
Κόσμος

Χάος στο Ιράν: Έτοιμος να επιστρέψει ο εξόριστος γιος του Σάχη, Ρεζά Παχλαβί – Η ώρα της ελευθερίας έφτασε, το κάλεσμα για την τελική ανατροπή

Εργκίν Αταμάν: «Οι παίκτες πρέπει να καταλάβουν ότι παίζουν στον Παναθηναϊκό, τον κορυφαίο σύλλογο στην Ευρώπη»
Αθλητικά

Εργκίν Αταμάν: «Οι παίκτες πρέπει να καταλάβουν ότι παίζουν στον Παναθηναϊκό, τον κορυφαίο σύλλογο στην Ευρώπη»

Καιρός «δύο προσώπων»: Σήμερα νοτιάδες 9 μποφόρ και καταιγίδες – Πότε «κλειδώνουν» τα χιόνια στην Αττική
Ο Καιρός

Καιρός «δύο προσώπων»: Σήμερα νοτιάδες 9 μποφόρ και καταιγίδες – Πότε «κλειδώνουν» τα χιόνια στην Αττική

Μπαράζ πληρωμών από Δευτέρα 12 Ιανουαρίου: Πότε μπαίνουν επιδόματα ΔΥΠΑ, ΟΠΕΚΑ και οι συντάξεις Φεβρουαρίου
Οικονομία

Μπαράζ πληρωμών από Δευτέρα 12 Ιανουαρίου: Πότε μπαίνουν επιδόματα ΔΥΠΑ, ΟΠΕΚΑ και οι συντάξεις Φεβρουαρίου

10 Ιανουαρίου: Συναγερμός για χιόνια στην Αττική και «απαγορευτικό» – Τρόμος σε Θεσσαλονίκη και Τήνο – Όλες οι αποφάσεις των αγροτών
Επικαιρότητα

10 Ιανουαρίου: Συναγερμός για χιόνια στην Αττική και «απαγορευτικό» – Τρόμος σε Θεσσαλονίκη και Τήνο – Όλες οι αποφάσεις των αγροτών