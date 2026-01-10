Τρόμος στο Mediterranean Cosmos: Κατέρρευσε οροφή καταστήματος – Στο νοσοκομείο 45χρονη

Σκηνές πανικού το απόγευμα του Σαββάτου στο γνωστό εμπορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης. Πώς έγινε το ατύχημα σε κατάστημα εστίασης και ποια η κατάσταση της γυναίκας που τραυματίστηκε στο κεφάλι.

Στιγμές τρόμου έζησαν δεκάδες επισκέπτες στο εμπορικό κέντρο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη, όταν τμήμα της οροφής καταστήματος εστίασης κατέρρευσε ξαφνικά. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 19:00 το απόγευμα, την ώρα που το εμπορικό κέντρο ήταν γεμάτο από κόσμο που έκανε τη σαββατιάτικη βόλτα του.

Ο τραυματισμός και η κινητοποίηση

Από την πτώση των υλικών τραυματίστηκε μια 45χρονη γυναίκα, η οποία εκείνη την ώρα βρισκόταν στο σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα φέρει κακώσεις στο κεφάλι και τον αυχένα. Στο εμπορικό κέντρο επικράτησε αναστάτωση, με τους παρευρισκόμενους να προσπαθούν να καταλάβουν τι συνέβη και να απομακρυνθούν από το σημείο υπό τον φόβο περαιτέρω κατάρρευσης.

Μονάδα του ΕΚΑΒ έσπευσε άμεσα στο σημείο, προσέφερε τις πρώτες βοήθειες και διακόμισε την 45χρονη στο νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου», το οποίο εφημερεύει.

Διερευνώνται τα αίτια

Οι υπεύθυνοι του καταστήματος και οι τεχνικές υπηρεσίες του εμπορικού κέντρου εξετάζουν τα αίτια που οδήγησαν στην αποκόλληση της οροφής. Το σημείο έχει αποκλειστεί για λόγους ασφαλείας, ενώ βίντεο-ντοκουμέντα που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν την ένταση και τον πανικό των πρώτων δευτερολέπτων μετά την πτώση.

