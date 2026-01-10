Συγκλονίζει η μαρτυρία της 38χρονης οδηγού που έζησε τον απόλυτο εφιάλτη μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Το βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή που τα στοιχεία της φύσης «καταπίνουν» το όχημα.

Ένα απίστευτο περιστατικό που θυμίζει ταινία καταστροφής εκτυλίχθηκε στην Ηλεία, όταν ένας ισχυρός ανεμοστρόβιλος «σήκωσε» στον αέρα το αυτοκίνητο που οδηγούσε μια 38χρονη μητέρα. Το όχημα αναποδογύρισε σε κλάσματα δευτερολέπτου, με την οδηγό να καταφέρνει να βγει από μέσα έχοντας τις αισθήσεις της, σε μια κατάσταση απόλυτου σοκ.

«Με πήρε ο αέρας, δεν ήξερα τι γίνεται»

Η 38χρονη μόλις 400 μέτρα πριν φτάσει στον προορισμό της, βρέθηκε στο επίκεντρο του φαινομένου.

«Ήταν σε κλάσμα δευτερολέπτου. Δεν κατάλαβα τίποτα. Βλέπω μαύρο στα μάτια. Δεν έβλεπα τίποτα. Χαρτιά, σακούλες και με παίρνει ο αέρας, δεν ήξερα τι γίνεται», δήλωσε η ίδια, περιγράφοντας τις στιγμές τρόμου. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας για τις πρώτες βοήθειες, φέροντας ευτυχώς ελαφρά τραύματα.

Το βίντεο που κόβει την ανάσα

Στο βίντεο-ντοκουμέντο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, αποτυπώνεται η τρομακτική δύναμη του ανέμου που μετακινεί το αυτοκίνητο σαν να ήταν παιχνίδι. Το περιστατικό έρχεται να επιβεβαιώσει την επικινδυνότητα της κακοκαιρίας που πλήττει τη Δυτική Πελοπόννησο, λίγο πριν την έλευση της «πολικής φωτοβολίδας».

