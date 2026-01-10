Ηλεία: Ανεμοστρόβιλος σήκωσε αυτοκίνητο και το αναποδογύρισε – «Είδα μαύρο στα μάτια μου»

Ηλεία: Ανεμοστρόβιλος σήκωσε αυτοκίνητο και το αναποδογύρισε – «Είδα μαύρο στα μάτια μου»

Συγκλονίζει η μαρτυρία της 38χρονης οδηγού που έζησε τον απόλυτο εφιάλτη μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Το βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή που τα στοιχεία της φύσης «καταπίνουν» το όχημα.

Ένα απίστευτο περιστατικό που θυμίζει ταινία καταστροφής εκτυλίχθηκε στην Ηλεία, όταν ένας ισχυρός ανεμοστρόβιλος «σήκωσε» στον αέρα το αυτοκίνητο που οδηγούσε μια 38χρονη μητέρα. Το όχημα αναποδογύρισε σε κλάσματα δευτερολέπτου, με την οδηγό να καταφέρνει να βγει από μέσα έχοντας τις αισθήσεις της, σε μια κατάσταση απόλυτου σοκ.

«Με πήρε ο αέρας, δεν ήξερα τι γίνεται»
Η 38χρονη μόλις 400 μέτρα πριν φτάσει στον προορισμό της, βρέθηκε στο επίκεντρο του φαινομένου.

«Ήταν σε κλάσμα δευτερολέπτου. Δεν κατάλαβα τίποτα. Βλέπω μαύρο στα μάτια. Δεν έβλεπα τίποτα. Χαρτιά, σακούλες και με παίρνει ο αέρας, δεν ήξερα τι γίνεται», δήλωσε η ίδια, περιγράφοντας τις στιγμές τρόμου. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας για τις πρώτες βοήθειες, φέροντας ευτυχώς ελαφρά τραύματα.

Το βίντεο που κόβει την ανάσα
Στο βίντεο-ντοκουμέντο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, αποτυπώνεται η τρομακτική δύναμη του ανέμου που μετακινεί το αυτοκίνητο σαν να ήταν παιχνίδι. Το περιστατικό έρχεται να επιβεβαιώσει την επικινδυνότητα της κακοκαιρίας που πλήττει τη Δυτική Πελοπόννησο, λίγο πριν την έλευση της «πολικής φωτοβολίδας».

Διαβάστε ακόμα: ΣΟΚ στην Πιερία: Αυτοκτόνησε 55χρονος κτηνοτρόφος μόλις του θανάτωσαν το κοπάδι λόγω ευλογιάς – «Τα είχε σαν παιδιά του»

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Χάος στο Ιράν: Έτοιμος να επιστρέψει ο εξόριστος γιος του Σάχη, Ρεζά Παχλαβί – Η ώρα της ελευθερίας έφτασε, το κάλεσμα για την τελική ανατροπή
Κόσμος

Χάος στο Ιράν: Έτοιμος να επιστρέψει ο εξόριστος γιος του Σάχη, Ρεζά Παχλαβί – Η ώρα της ελευθερίας έφτασε, το κάλεσμα για την τελική ανατροπή

Εργκίν Αταμάν: «Οι παίκτες πρέπει να καταλάβουν ότι παίζουν στον Παναθηναϊκό, τον κορυφαίο σύλλογο στην Ευρώπη»
Αθλητικά

Εργκίν Αταμάν: «Οι παίκτες πρέπει να καταλάβουν ότι παίζουν στον Παναθηναϊκό, τον κορυφαίο σύλλογο στην Ευρώπη»

Καιρός «δύο προσώπων»: Σήμερα νοτιάδες 9 μποφόρ και καταιγίδες – Πότε «κλειδώνουν» τα χιόνια στην Αττική
Ο Καιρός

Καιρός «δύο προσώπων»: Σήμερα νοτιάδες 9 μποφόρ και καταιγίδες – Πότε «κλειδώνουν» τα χιόνια στην Αττική

Μπαράζ πληρωμών από Δευτέρα 12 Ιανουαρίου: Πότε μπαίνουν επιδόματα ΔΥΠΑ, ΟΠΕΚΑ και οι συντάξεις Φεβρουαρίου
Οικονομία

Μπαράζ πληρωμών από Δευτέρα 12 Ιανουαρίου: Πότε μπαίνουν επιδόματα ΔΥΠΑ, ΟΠΕΚΑ και οι συντάξεις Φεβρουαρίου

10 Ιανουαρίου: Συναγερμός για χιόνια στην Αττική και «απαγορευτικό» – Τρόμος σε Θεσσαλονίκη και Τήνο – Όλες οι αποφάσεις των αγροτών
Επικαιρότητα

10 Ιανουαρίου: Συναγερμός για χιόνια στην Αττική και «απαγορευτικό» – Τρόμος σε Θεσσαλονίκη και Τήνο – Όλες οι αποφάσεις των αγροτών