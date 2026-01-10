Απαγορευτικό απόπλου τώρα: «Δέθηκαν» τα πλοία σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο – Ποιες γραμμές είναι κλειστές

Απαγορευτικό απόπλου τώρα: «Δέθηκαν» τα πλοία σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο – Ποιες γραμμές είναι κλειστές

Σε κλοιό κακοκαιρίας η χώρα με τους ανέμους να φτάνουν τα 9 μποφόρ. Ποια δρομολόγια ακυρώνονται και τι πρέπει να προσέξουν οι επιβάτες πριν ξεκινήσουν για το λιμάνι.

Σοβαρά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν στα πελάγη, θέτοντας σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου από τα κεντρικά λιμάνια της Αττικής. Σύμφωνα με την ΕΜΥ, η ένταση των ανέμων φτάνει κατά τόπους τα 9 μποφόρ, καθιστώντας αδύνατη την εκτέλεση των δρομολογίων.

Ποια λιμάνια και γραμμές είναι κλειστές
Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από το Λιμενικό Σώμα:

Αττική: Σε ισχύ το απαγορευτικό από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου.

Κλειστές Πορθμειακές Γραμμές:

Αγία Μαρίνα – Νέα Στύρα
Ηγουμενίτσα – Κέρκυρα
Ρίο – Αντίρριο
Κυλλήνη – Ζάκυνθος
Κυλλήνη – Κεφαλονιά

Οδηγίες προς τους επιβάτες
Οι αρχές συστήνουν σε όλους όσοι έχουν προγραμματισμένο ταξίδι για τις επόμενες ώρες να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία ή τα τουριστικά πρακτορεία πριν την αναχώρησή τους. Οι καιρικές συνθήκες αναμένεται να παραμείνουν δύσκολες, και δεν αποκλείεται να υπάρξουν νέες ματαιώσεις ή τροποποιήσεις δρομολογίων.

Διαβάστε ακόμα: Η Ελλάδα στα δύο – 48ωρο κλείσιμο στα Τέμπη από τους αγρότες – «Όχι» στα μέτρα, ζητούν συνάντηση με Μητσοτάκη

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Χάος στο Ιράν: Έτοιμος να επιστρέψει ο εξόριστος γιος του Σάχη, Ρεζά Παχλαβί – Η ώρα της ελευθερίας έφτασε, το κάλεσμα για την τελική ανατροπή
Κόσμος

Χάος στο Ιράν: Έτοιμος να επιστρέψει ο εξόριστος γιος του Σάχη, Ρεζά Παχλαβί – Η ώρα της ελευθερίας έφτασε, το κάλεσμα για την τελική ανατροπή

Εργκίν Αταμάν: «Οι παίκτες πρέπει να καταλάβουν ότι παίζουν στον Παναθηναϊκό, τον κορυφαίο σύλλογο στην Ευρώπη»
Αθλητικά

Εργκίν Αταμάν: «Οι παίκτες πρέπει να καταλάβουν ότι παίζουν στον Παναθηναϊκό, τον κορυφαίο σύλλογο στην Ευρώπη»

Καιρός «δύο προσώπων»: Σήμερα νοτιάδες 9 μποφόρ και καταιγίδες – Πότε «κλειδώνουν» τα χιόνια στην Αττική
Ο Καιρός

Καιρός «δύο προσώπων»: Σήμερα νοτιάδες 9 μποφόρ και καταιγίδες – Πότε «κλειδώνουν» τα χιόνια στην Αττική

Μπαράζ πληρωμών από Δευτέρα 12 Ιανουαρίου: Πότε μπαίνουν επιδόματα ΔΥΠΑ, ΟΠΕΚΑ και οι συντάξεις Φεβρουαρίου
Οικονομία

Μπαράζ πληρωμών από Δευτέρα 12 Ιανουαρίου: Πότε μπαίνουν επιδόματα ΔΥΠΑ, ΟΠΕΚΑ και οι συντάξεις Φεβρουαρίου

10 Ιανουαρίου: Συναγερμός για χιόνια στην Αττική και «απαγορευτικό» – Τρόμος σε Θεσσαλονίκη και Τήνο – Όλες οι αποφάσεις των αγροτών
Επικαιρότητα

10 Ιανουαρίου: Συναγερμός για χιόνια στην Αττική και «απαγορευτικό» – Τρόμος σε Θεσσαλονίκη και Τήνο – Όλες οι αποφάσεις των αγροτών