Απαγορευτικό απόπλου τώρα: «Δέθηκαν» τα πλοία σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο – Ποιες γραμμές είναι κλειστές

Σε κλοιό κακοκαιρίας η χώρα με τους ανέμους να φτάνουν τα 9 μποφόρ. Ποια δρομολόγια ακυρώνονται και τι πρέπει να προσέξουν οι επιβάτες πριν ξεκινήσουν για το λιμάνι.

Σοβαρά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν στα πελάγη, θέτοντας σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου από τα κεντρικά λιμάνια της Αττικής. Σύμφωνα με την ΕΜΥ, η ένταση των ανέμων φτάνει κατά τόπους τα 9 μποφόρ, καθιστώντας αδύνατη την εκτέλεση των δρομολογίων.

Ποια λιμάνια και γραμμές είναι κλειστές

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από το Λιμενικό Σώμα:

Αττική: Σε ισχύ το απαγορευτικό από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου.

Κλειστές Πορθμειακές Γραμμές:

Αγία Μαρίνα – Νέα Στύρα

Ηγουμενίτσα – Κέρκυρα

Ρίο – Αντίρριο

Κυλλήνη – Ζάκυνθος

Κυλλήνη – Κεφαλονιά

Οδηγίες προς τους επιβάτες

Οι αρχές συστήνουν σε όλους όσοι έχουν προγραμματισμένο ταξίδι για τις επόμενες ώρες να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία ή τα τουριστικά πρακτορεία πριν την αναχώρησή τους. Οι καιρικές συνθήκες αναμένεται να παραμείνουν δύσκολες, και δεν αποκλείεται να υπάρξουν νέες ματαιώσεις ή τροποποιήσεις δρομολογίων.

