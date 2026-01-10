Αγρότες: «Κλείδωσε» η συνάντηση με Μητσοτάκη – Ανατροπή με το συλλαλητήριο στην Αθήνα

Αγρότες: «Κλείδωσε» η συνάντηση με Μητσοτάκη – Ανατροπή με το συλλαλητήριο στην Αθήνα

Η κρίσιμη απόφαση της πανελλαδικής σύσκεψης στη Νίκαια. Γιατί οι αγρότες λένε «όχι» στην κάθοδο των τρακτέρ στην πρωτεύουσα και τι θα γίνει με τα μπλόκα μέχρι το ραντεβού στο Μαξίμου.

Σε κλίμα αποκλιμάκωσης, αλλά με τα τρακτέρ να παραμένουν στις θέσεις τους, ολοκληρώθηκε η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στο μπλόκο της Νίκαιας. Οι εκπρόσωποι των αγροτών έλαβαν την απόφαση να προχωρήσουν σε διάλογο με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, θέτοντας ωστόσο την κυβέρνηση προ των ευθυνών της.

«Όχι» στο συλλαλητήριο της Αθήνας
Η μεγάλη είδηση που προέκυψε από τη σύσκεψη είναι η απόρριψη της πρότασης για συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας. Οι αγρότες εκτίμησαν ότι στην παρούσα φάση μια «απόβαση» στην πρωτεύουσα δεν θα προσέφερε κάτι επιπλέον στον αγώνα τους, επιλέγοντας να δώσουν προτεραιότητα στη διαπραγμάτευση.

Τα τρακτέρ παραμένουν στους δρόμους
Παρά τη θετική ανταπόκριση στον διάλογο, οι αγρότες ξεκαθάρισαν ότι η μάχη δεν σταματά. Τα τρακτέρ θα παραμείνουν στα μπλόκα σε όλη τη χώρα, λειτουργώντας ως μοχλός πίεσης. Η στάση τους θα επανεξεταστεί αμέσως μετά τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, ανάλογα με τις δεσμεύσεις που θα λάβουν για το κόστος ενέργειας και τις αποζημιώσεις.

Το επόμενο βήμα
Αμέσως μετά το ραντεβού στο Μέγαρο Μαξίμου, θα πραγματοποιηθούν νέες γενικές συνελεύσεις στα μπλόκα για να αποφασιστεί η περαιτέρω πορεία των κινητοποιήσεων. «Περιμένουμε πράξεις και όχι μόνο λόγια», διεμήνυσαν οι εκπρόσωποι των αγροτών από τη Λάρισα.

