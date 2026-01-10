Τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρός 27χρονος κυνηγός – Έπεσε σε χαράδρα 20 μέτρων

Σε πένθος βυθίστηκε η τοπική κοινωνία στην Κρήτη μετά την τραγική κατάληξη της επιχείρησης εντοπισμού ενός 27χρονου κυνηγού. Ο νεαρός άνδρας, που είχε βγει για κυνήγι σε δύσβατη περιοχή, έχασε τη ζωή του μετά από πτώση σε χαράδρα βάθους 20 μέτρων. Παρά την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ, οι διασώστες ανέσυραν τον 27χρονο χωρίς τις αισθήσεις του.

Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου σε ορεινή περιοχή των Χανίων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 27χρονος βρισκόταν με την παρέα του για κυνήγι, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες γλίστρησε και έπεσε στο κενό, καταλήγοντας στον πάτο της χαράδρας.

Η επιχείρηση ανάσυρσης: Αμέσως σήμανε συναγερμός στις αρχές

Στο σημείο έσπευσαν:

8 πυροσβέστες με 3 οχήματα από τον τοπικό σταθμό.

Ειδικό κλιμάκιο της 3ης ΕΜΑΚ από το Ηράκλειο.

Οι διασώστες κατέβηκαν στο βάθος της χαράδρας κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες λόγω του αναγλύφου της περιοχής. Δυστυχώς, όταν προσέγγισαν τον νεαρό, διαπίστωσαν ότι δεν είχε τις αισθήσεις του. Η σορός του μεταφέρθηκε με φορείο σε σημείο όπου μπόρεσε να την παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σε σοκ η τοπική κοινωνία:

Οι φίλοι του, που ήταν μαζί του τη στιγμή του ατυχήματος, βρίσκονται σε κατάσταση σοκ, καθώς δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτα για να τον βοηθήσουν. Η αστυνομία διενεργεί προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην πτώση και τον θάνατο του άτυχου κυνηγού.

Διαβάστε ακόμα: Τραγωδία στον Κηφισό: Νεκρός 25χρονος οδηγός μετά τη σφοδρή σύγκρουση φορτηγών – Χάος 16 χιλιομέτρων