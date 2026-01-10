Αγρότες: Κλειδώνουν τα αιτήματα στη Νίκαια για το «ραντεβού» με Μητσοτάκη – Υποχωρούν τα μπλόκα ή ετοιμάζουν απόβαση στην Αθήνα;

Αγρότες: Κλειδώνουν τα αιτήματα στη Νίκαια για το «ραντεβού» με Μητσοτάκη – Υποχωρούν τα μπλόκα ή ετοιμάζουν απόβαση στην Αθήνα;

Σε κρίσιμο σταυροδρόμι βρίσκεται ο αγροτικός αγώνας, καθώς αυτή την ώρα πραγματοποιείται στη Νίκαια της Λάρισας η πανελλαδική σύσκεψη των εκπροσώπων των μπλόκων. Οι αγρότες οριστικοποιούν τη λίστα με τα αιτήματα που θα θέσουν στον Πρωθυπουργό, ενώ την ίδια ώρα οι πληροφορίες για σταδιακή υποχώρηση κάποιων μπλόκων δημιουργούν νέα δεδομένα. Θα υπάρξει συμφωνία ή οι κινητοποιήσεις θα κλιμακωθούν με «κάθοδο» των τρακτέρ στην πρωτεύουσα;

Η σημερινή συνεδρίαση στη Νίκαια θεωρείται η πιο σημαντική των τελευταίων εβδομάδων. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων από ολόκληρη την Ελλάδα, οι αγρότες επιχειρούν να χαράξουν μια κοινή γραμμή πλεύσης ενόψει της συνάντησης στο Μέγαρο Μαξίμου.

Τα «αγκάθια» των αιτημάτων: Στο επίκεντρο βρίσκονται τα ζητήματα που «καίνε» την παραγωγή:

  • Κόστος ενέργειας: Αίτημα για αφορολόγητο πετρέλαιο και πλαφόν στην τιμή του αγροτικού ρεύματος.
  • Αποζημιώσεις: Άμεση καταβολή των χρημάτων για τις ζημιές από την κακοκαιρία και τις φυσικές καταστροφές.
  • Κόστος εφοδίων: Μείωση του ΦΠΑ σε λιπάσματα και ζωοτροφές.

Τι συμβαίνει στα μπλόκα:

Παρά την ένταση, παρατηρείται μια σταδιακή υποχώρηση σε ορισμένα σημεία του εθνικού δικτύου, καθώς οι αγρότες επιθυμούν να δείξουν πνεύμα συνεννόησης πριν το ραντεβού με τον Πρωθυπουργό. Ωστόσο, οι σκληροπυρηνικοί της Θεσσαλίας προειδοποιούν ότι αν οι απαντήσεις της κυβέρνησης δεν είναι ικανοποιητικές, η επιστροφή στα μπλόκα θα είναι μαζικότερη και οι δρόμοι θα κλείσουν επ' αόριστον.

Η στάση της Κυβέρνησης:

Το Μαξίμου έχει διαμηνύσει ότι οι πόρτες είναι ανοιχτές για διάλογο, αλλά τα δημοσιονομικά περιθώρια είναι συγκεκριμένα. Η συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας, με τους αγρότες να επιλέγουν σήμερα την αντιπροσωπεία που θα τους εκπροσωπήσει.

Διαβάστε ακόμα: Τραγωδία στον Κηφισό: Νεκρός 25χρονος οδηγός μετά τη σφοδρή σύγκρουση φορτηγών – Χάος 16 χιλιομέτρων

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

ΔΕΙΤΕ ΤΑ VIDEO

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

ΣΟΚ στην Πιερία: Αυτοκτόνησε 55χρονος κτηνοτρόφος μόλις του θανάτωσαν το κοπάδι λόγω ευλογιάς – «Τα είχε σαν παιδιά του»
Κοινωνία

ΣΟΚ στην Πιερία: Αυτοκτόνησε 55χρονος κτηνοτρόφος μόλις του θανάτωσαν το κοπάδι λόγω ευλογιάς – «Τα είχε σαν παιδιά του»

Σέρρες: Προφυλακιστέος ο 15χρονος για τον θάνατο του 17χρονου – Ανατροπή με «κρυφούς» δράστες: «Δεν τον σκότωσε ένας»
Κοινωνία

Σέρρες: Προφυλακιστέος ο 15χρονος για τον θάνατο του 17χρονου – Ανατροπή με «κρυφούς» δράστες: «Δεν τον σκότωσε ένας»

Χρήστος Πολίτης: Η άγνωστη συγγένεια με τον Γιώργο Πατούλη και η «βουβή» μάχη πριν το τέλος – «Έχασε όλο του τον μυϊκό ιστό»
ShowBiz

Χρήστος Πολίτης: Η άγνωστη συγγένεια με τον Γιώργο Πατούλη και η «βουβή» μάχη πριν το τέλος – «Έχασε όλο του τον μυϊκό ιστό»

Ιστορική Συμφωνία ΕΕ – Mercosur: Τι σημαίνει για την Ελλάδα – Η «ασπίδα» για τη φέτα και τα 21 ελληνικά προϊόντα ΠΟΠ
Οικονομία

Ιστορική Συμφωνία ΕΕ – Mercosur: Τι σημαίνει για την Ελλάδα – Η «ασπίδα» για τη φέτα και τα 21 ελληνικά προϊόντα ΠΟΠ

Προσοχή: Τι αποκαλύπτει η ουλίτιδα για την καρδιά σας – Η σύνδεση «σοκ» με εγκεφαλικά και εμφράγματα
Υγεία

Προσοχή: Τι αποκαλύπτει η ουλίτιδα για την καρδιά σας – Η σύνδεση «σοκ» με εγκεφαλικά και εμφράγματα