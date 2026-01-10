Σε κρίσιμο σταυροδρόμι βρίσκεται ο αγροτικός αγώνας, καθώς αυτή την ώρα πραγματοποιείται στη Νίκαια της Λάρισας η πανελλαδική σύσκεψη των εκπροσώπων των μπλόκων. Οι αγρότες οριστικοποιούν τη λίστα με τα αιτήματα που θα θέσουν στον Πρωθυπουργό, ενώ την ίδια ώρα οι πληροφορίες για σταδιακή υποχώρηση κάποιων μπλόκων δημιουργούν νέα δεδομένα. Θα υπάρξει συμφωνία ή οι κινητοποιήσεις θα κλιμακωθούν με «κάθοδο» των τρακτέρ στην πρωτεύουσα;

Η σημερινή συνεδρίαση στη Νίκαια θεωρείται η πιο σημαντική των τελευταίων εβδομάδων. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων από ολόκληρη την Ελλάδα, οι αγρότες επιχειρούν να χαράξουν μια κοινή γραμμή πλεύσης ενόψει της συνάντησης στο Μέγαρο Μαξίμου.

Τα «αγκάθια» των αιτημάτων: Στο επίκεντρο βρίσκονται τα ζητήματα που «καίνε» την παραγωγή:

Κόστος ενέργειας: Αίτημα για αφορολόγητο πετρέλαιο και πλαφόν στην τιμή του αγροτικού ρεύματος.

Τι συμβαίνει στα μπλόκα:

Παρά την ένταση, παρατηρείται μια σταδιακή υποχώρηση σε ορισμένα σημεία του εθνικού δικτύου, καθώς οι αγρότες επιθυμούν να δείξουν πνεύμα συνεννόησης πριν το ραντεβού με τον Πρωθυπουργό. Ωστόσο, οι σκληροπυρηνικοί της Θεσσαλίας προειδοποιούν ότι αν οι απαντήσεις της κυβέρνησης δεν είναι ικανοποιητικές, η επιστροφή στα μπλόκα θα είναι μαζικότερη και οι δρόμοι θα κλείσουν επ' αόριστον.

Η στάση της Κυβέρνησης:

Το Μαξίμου έχει διαμηνύσει ότι οι πόρτες είναι ανοιχτές για διάλογο, αλλά τα δημοσιονομικά περιθώρια είναι συγκεκριμένα. Η συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας, με τους αγρότες να επιλέγουν σήμερα την αντιπροσωπεία που θα τους εκπροσωπήσει.

