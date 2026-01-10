Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη των μεγάλων χειμερινών εκπτώσεων του 2026, με τους καταναλωτές να ετοιμάζονται για τις πρώτες μεγάλες αγορές της χρονιάς. Η επίσημη "πρεμιέρα" έχει οριστεί για τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, ωστόσο υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στο ωράριο και στις Κυριακές που θα παραμείνουν ανοιχτά τα καταστήματα. Δείτε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για να αποφύγετε τις παγίδες και να βρείτε τις πραγματικές ευκαιρίες.

Οι φετινές εκπτώσεις έρχονται σε μια περίοδο που η αγορά προσπαθεί να αναθερμανθεί μετά τις γιορτές. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό:

Διάρκεια και ημερομηνίες: Οι εκπτώσεις θα διαρκέσουν από τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου έως και το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι λιανεμπορικές επιχειρήσεις αναμένεται να προχωρήσουν σε γενναίες μειώσεις τιμών που θα ξεκινούν από 30% και μπορεί να φτάσουν έως και το 70% σε συγκεκριμένα είδη.

Τι να προσέξουν οι καταναλωτές (Tips):

Διπλή αναγραφή τιμής: Στα ταμπελάκια των προϊόντων πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά η παλαιά και η νέα μειωμένη τιμή.

Οι έμποροι προσδοκούν σε αναθέρμανση της κίνησης, με τις προσδοκίες να είναι υψηλές καθώς τα αποθέματα είναι μεγάλα και οι εκπτώσεις αναμένονται γενναίες από την πρώτη κιόλας ημέρα.

