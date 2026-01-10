Σε κλοιό κακοκαιρίας βρίσκεται η χώρα με τους θυελλώδεις ανέμους να φτάνουν τοπικά τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Ήδη έχουν τεθεί σε ισχύ τα πρώτα απαγορευτικά απόπλου από τα μεγάλα λιμάνια της Αττικής, ενώ η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί τις επόμενες ώρες. Αν έχετε προγραμματίσει ταξίδι για σήμερα Σάββατο 10 Ιανουαρίου, δείτε πού έχουν δέσει τα πλοία και πώς θα ενημερωθείτε για τα δρομολόγιά σας.

Η επέλαση του βαρομετρικού χαμηλού φέρνει θύελλες στις θάλασσες, καθιστώντας αδύνατη την εκτέλεση πολλών δρομολογίων. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από το Λιμενικό Σώμα, η κατάσταση διαμορφώνεται ως εξής:

Πού ισχύει το απαγορευτικό:

Λιμάνι Πειραιά: Δεν εκτελούνται τα δρομολόγια για τις Κυκλάδες (Τήνο, Μύκονο, Νάξο, Σαντορίνη) με πλοία ανοιχτού τύπου. Κανονικά διεξάγονται μέχρι στιγμής τα δρομολόγια για τον Αργοσαρωνικό, ωστόσο συνιστάται επικοινωνία με τις εταιρείες.



Λιμάνι Ραφήνας: Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου για τις Κυκλάδες. Τα πλοία παραμένουν δεμένα λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή του Κάβο Ντόρο.

Λιμάνι Λαυρίου: Κλειστή παραμένει η γραμμή για Κέα (Τζια) και Κύθνο.

Κλειστή παραμένει η γραμμή για Κέα (Τζια) και Κύθνο. Προβλήματα και στην υπόλοιπη Ελλάδα: Στη Βόρεια Ελλάδα, κλειστές είναι οι γραμμές Καβάλα-Πρίνος και Κεραμωτή-Λιμένας Θάσου. Στη Δυτική Ελλάδα, οι άνεμοι είναι προς το παρόν ηπιότεροι, αλλά αναμένεται ενίσχυση από το απόγευμα.

Οδηγίες για τους επιβάτες:

Επικοινωνία: Πριν ξεκινήσετε για το λιμάνι, επικοινωνήστε απαραίτητα με τα κατά τόπους λιμεναρχεία ή με τις ναυτιλιακές εταιρείες (στα τηλέφωνα που αναγράφονται στα εισιτήρια).



Αλλαγή εισιτηρίων : Σε περίπτωση ακύρωσης λόγω ανωτέρας βίας (καιρικές συνθήκες), οι επιβάτες δικαιούνται πλήρη επιστροφή του ναύλου ή αλλαγή του εισιτηρίου για την επόμενη διαθέσιμη αναχώρηση χωρίς επιβάρυνση.



Windy & ΕΜΥ: Παρακολουθείτε τακτικά τις προγνώσεις, καθώς τα απαγορευτικά μπορεί να αρθούν ή να επεκταθούν ανάλογα με την ένταση των ανέμων ανά δίωρο.

