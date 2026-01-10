Σε κλοιό κακοκαιρίας βρίσκεται η χώρα με τους θυελλώδεις ανέμους να φτάνουν τοπικά τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Ήδη έχουν τεθεί σε ισχύ τα πρώτα απαγορευτικά απόπλου από τα μεγάλα λιμάνια της Αττικής, ενώ η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί τις επόμενες ώρες. Αν έχετε προγραμματίσει ταξίδι για σήμερα Σάββατο 10 Ιανουαρίου, δείτε πού έχουν δέσει τα πλοία και πώς θα ενημερωθείτε για τα δρομολόγιά σας.
Η επέλαση του βαρομετρικού χαμηλού φέρνει θύελλες στις θάλασσες, καθιστώντας αδύνατη την εκτέλεση πολλών δρομολογίων. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από το Λιμενικό Σώμα, η κατάσταση διαμορφώνεται ως εξής:
Πού ισχύει το απαγορευτικό:
- Λιμάνι Πειραιά: Δεν εκτελούνται τα δρομολόγια για τις Κυκλάδες (Τήνο, Μύκονο, Νάξο, Σαντορίνη) με πλοία ανοιχτού τύπου. Κανονικά διεξάγονται μέχρι στιγμής τα δρομολόγια για τον Αργοσαρωνικό, ωστόσο συνιστάται επικοινωνία με τις εταιρείες.
- Λιμάνι Ραφήνας: Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου για τις Κυκλάδες. Τα πλοία παραμένουν δεμένα λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή του Κάβο Ντόρο.
- Λιμάνι Λαυρίου: Κλειστή παραμένει η γραμμή για Κέα (Τζια) και Κύθνο.
- Προβλήματα και στην υπόλοιπη Ελλάδα: Στη Βόρεια Ελλάδα, κλειστές είναι οι γραμμές Καβάλα-Πρίνος και Κεραμωτή-Λιμένας Θάσου. Στη Δυτική Ελλάδα, οι άνεμοι είναι προς το παρόν ηπιότεροι, αλλά αναμένεται ενίσχυση από το απόγευμα.
Οδηγίες για τους επιβάτες:
- Επικοινωνία: Πριν ξεκινήσετε για το λιμάνι, επικοινωνήστε απαραίτητα με τα κατά τόπους λιμεναρχεία ή με τις ναυτιλιακές εταιρείες (στα τηλέφωνα που αναγράφονται στα εισιτήρια).
- Αλλαγή εισιτηρίων: Σε περίπτωση ακύρωσης λόγω ανωτέρας βίας (καιρικές συνθήκες), οι επιβάτες δικαιούνται πλήρη επιστροφή του ναύλου ή αλλαγή του εισιτηρίου για την επόμενη διαθέσιμη αναχώρηση χωρίς επιβάρυνση.
- Windy & ΕΜΥ: Παρακολουθείτε τακτικά τις προγνώσεις, καθώς τα απαγορευτικά μπορεί να αρθούν ή να επεκταθούν ανάλογα με την ένταση των ανέμων ανά δίωρο.
