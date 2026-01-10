Ισχυρός σεισμός «ταρακούνησε» τη Λαμία: Γιατί έγινε αισθητός μέχρι την Πάτρα και το Αγρίνιο

Έντονη ανησυχία προκάλεσε ο ισχυρός σεισμός 4,4 Ρίχτερ που σημειώθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου στη Λαμία. Η δόνηση, που συνοδεύτηκε από έντονο θόρυβο, «ξύπνησε» ολόκληρη τη Φθιώτιδα, ενώ οι αναφορές χρηστών δείχνουν ότι έγινε αισθητός σε απόσταση άνω των 100 χιλιομέτρων.

Τα στοιχεία της δόνησης

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών:

Μέγεθος: 4,4 Ρίχτερ.

4,4 Ρίχτερ. Ώρα: 06:53 το πρωί.

06:53 το πρωί. Επίκεντρο: 14 χιλιόμετρα βόρεια - βορειοδυτικά της Λαμίας, στην περιοχή μεταξύ Δίβρης και Καλαμακίου.

14 χιλιόμετρα βόρεια - βορειοδυτικά της Λαμίας, στην περιοχή μεταξύ Δίβρης και Καλαμακίου. Εστιακό Βάθος: Μόλις 10 χιλιόμετρα (γεγονός που εξηγεί την ένταση και τον θόρυβο).

Αισθητός σε όλη την Κεντρική Ελλάδα

Ο σεισμός είχε μικρή διάρκεια αλλά μεγάλη ένταση. Οι κάτοικοι στους Δήμους Λαμιέων, Δομοκού και Μακρακώμης πετάχτηκαν έντρομοι από τα κρεβάτια τους. Ωστόσο, το εντυπωσιακό είναι πως η δόνηση έγινε αισθητή σε:

Φωκίδα και Καρδίτσα

Αγρίνιο και Πάτρα

Ζημιές και προβλήματα

Μέχρι στιγμής, η Πυροσβεστική και οι τοπικές αρχές δεν έχουν λάβει κλήσεις για σοβαρές ζημιές ή εγκλωβισμούς. Οι ειδικοί παρακολουθούν τη μετασεισμική ακολουθία, καθώς η περιοχή είναι γνωστή για τη σεισμικότητά της.

