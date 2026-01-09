Στις φυλακές οδηγείται ο 15χρονος για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 17χρονου Άγγελου στις Σέρρες. Την ώρα που ο ανήλικος φυγαδεύτηκε από τα δικαστήρια για να γλιτώσει το λιντσάρισμα, ο δικηγόρος της οικογένειας σοκάρει: «Πιστεύουμε ότι εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα που διαφεύγουν».

Οι εξελίξεις που καίνε:

Η προφυλάκιση: Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ο 15χρονος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Έξω από το δικαστικό μέγαρο, η αδελφή και οι φίλοι του θύματος ζητούσαν δικαιοσύνη, αναγκάζοντας τις αρχές να φυγαδεύσουν τον κατηγορούμενο από την πίσω πόρτα.

Η καταγγελία για συνεργούς: Ο δικηγόρος της οικογένειας, Αλέξανδρος Χαλκιόπουλος, τόνισε ότι είναι αδύνατον ένας μόνο 15χρονος να προκάλεσε τέτοια φρίκη. «Η αλήθεια είναι διαφορετική. Υπάρχουν λεπτομέρειες που κάποιοι φοβούνται να αποκαλύψουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα φρικτά ευρήματα: Η ιατροδικαστική έκθεση «δείχνει» άγριο λιντσάρισμα. Ο 17χρονος έφερε ρήξη σπλήνας, καρδιάς και αορτής, εκτός από τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Χτυπήματα που, σύμφωνα με την πλευρά του θύματος, μαρτυρούν επίθεση από περισσότερα άτομα.

