Χειρόφρενο στα Ταξί: Επαναλαμβανόμενες 48ωρες Απεργίες από Τρίτη – «Μπλόκο» στην Ηλεκτροκίνηση

Σε τροχιά δυναμικών κινητοποιήσεων εισέρχεται ο κλάδος των ταξί, με τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ, Θύμιο Λυμπερόπουλο, να προαναγγέλλει επαναλαμβανόμενες 48ωρες απεργίες που ξεκινούν την ερχόμενη Τρίτη 13 Ιανουαρίου. Οι οδηγοί προειδοποιούν με καθημερινές διαδηλώσεις στη Λεωφόρο Καβάλας, ζητώντας άμεση συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Γιατί ξεσηκώνονται οι οδηγοί;

Το «αγκάθι» στις σχέσεις κυβέρνησης και αυτοκινητιστών είναι η υποχρεωτική μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση. Σύμφωνα με τον κ. Λυμπερόπουλο, το κόστος είναι δυσβάσταχτο:

Ακριβή Αγορά: Ένα ηλεκτρικό όχημα κοστίζει 15.000 - 20.000 ευρώ περισσότερο από ένα συμβατικό.

Κόστος Χρήσης: Η κίνηση με ρεύμα υπολογίζεται στα 0,14€ ανά χιλιόμετρο, όταν το πετρέλαιο παραμένει στα 0,08€.

Τα 5 βασικά αιτήματα

Παράταση για το 2035: Ζητούν να σταματήσει η «βίαιη» μετάβαση στα ηλεκτρικά και να υπάρξει ένα βιώσιμο σχέδιο. Ξεκάθαρα σύνορα με τα Ε.Ι.Χ: Προτείνουν ελάχιστη μίσθωση 150€ + ΦΠΑ για τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα με οδηγό, ώστε η μεταφορά από το σημείο Α στο Β να παραμείνει αποκλειστικό έργο του ταξί. Πάταξη Αθέμιτου Ανταγωνισμού: Μέτρα κατά των πολυεθνικών εφαρμογών που πλήττουν τα Ράδιο Ταξί. Λεωφορειολωρίδες: Ελεύθερη χρήση των ειδικών λωρίδων όταν το ταξί έχει επιβάτη. Φορολογικό: Τερματισμός της «φορολογικής επιδρομής» και δίκαιη μεταχείριση του κλάδου.

