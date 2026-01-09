Σε μια κίνηση «καλής θέλησης», οι αγρότες της Στερεάς Ελλάδας και άλλων περιοχών αποφάσισαν την προσωρινή αποκλιμάκωση των αποκλεισμών, ανοίγοντας το δρόμο για το κρίσιμο τετ-α-τετ με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη την ερχόμενη Τρίτη 13 Ιανουαρίου στο Μέγαρο Μαξίμου.

Αν και οι εθνικές οδοί αναμένεται να δοθούν πλήρως στην κυκλοφορία από σήμερα το μεσημέρι, οι παραγωγοί ξεκαθαρίζουν: «Τα τρακτέρ δεν φεύγουν από τα μπλόκα».

Η Υποχώρηση στον Μπράλο και οι Λεπτοί Χειρισμοί

Μετά από μαραθώνιες γενικές συνελεύσεις, οι αγρότες στον κόμβο του Μπράλου αποφάσισαν να απελευθερώσουν τους παράδρομους και τις προσβάσεις στο επαρχιακό δίκτυο 24 ώρες νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό.

Κίνηση Τακτικής: Η κυβέρνηση, από την πλευρά της, απέφυγε την «κατά μέτωπο» σύγκρουση, δίνοντας εντολή στην ΕΛ.ΑΣ. να μην προχωρήσει σε συλλήψεις ή αποστολή προστίμων (τα περιβόητα 350 ευρώ), ώστε να μη δυναμιτιστεί το κλίμα πριν τη συνάντηση.



Η κυβέρνηση, από την πλευρά της, απέφυγε την «κατά μέτωπο» σύγκρουση, δίνοντας εντολή στην ΕΛ.ΑΣ. να μην προχωρήσει σε συλλήψεις ή αποστολή προστίμων (τα περιβόητα 350 ευρώ), ώστε να μη δυναμιτιστεί το κλίμα πριν τη συνάντηση. Η Στάση των Μαλγάρων: Στα Μάλγαρα επικρατεί ανάλογο κλίμα, με τους αγρότες να συνεδριάζουν για την άρση του 48ωρου αποκλεισμού, προκειμένου να διευκολυνθεί η κυκλοφορία.

Τι θα Πέσει στο Τραπέζι του Μαξίμου;

Παρά τη σκληρή γραμμή της κυβέρνησης ότι «δεν υπάρχουν άλλα λεφτά», πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Πρωθυπουργός ετοιμάζει μια «βεντάλια» ρυθμίσεων για να εκτονώσει την κρίση:

Ληξιπρόθεσμες Οφειλές: Εξετάζεται ειδική ρύθμιση για το αγροτικό ρεύμα, ώστε να ενταχθούν περισσότεροι στην ευνοϊκή τιμή των 8,5 λεπτών.



Εξετάζεται ειδική ρύθμιση για το αγροτικό ρεύμα, ώστε να ενταχθούν περισσότεροι στην ευνοϊκή τιμή των 8,5 λεπτών. Κόστος Παραγωγής: Σ υζήτηση για περαιτέρω διευκολύνσεις στον ΕΦΚ του αγροτικού πετρελαίου.



υζήτηση για περαιτέρω διευκολύνσεις στον ΕΦΚ του αγροτικού πετρελαίου. ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεσμεύσεις για ταχύτερη ροή πληρωμών και εξυγίανση του οργανισμού.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Η «Τρίτη και 13» θεωρείται ορόσημο. Αν οι αγρότες δεν μείνουν ικανοποιημένοι από τις απαντήσεις Μητσοτάκη, προειδοποιούν με κάθοδο των τρακτέρ στην Αθήνα.

Διαβάστε ακόμα: Προσοχή γονείς: Πώς δικαιολογούνται οι απουσίες λόγω γρίπης – Η απόφαση για τα σχολεία