Κλήρωση Τζόκερ Πέμπτη 8 Ιανουαρίου: Νέο «χρυσό» Τζακ Ποτ – Δείτε τους τυχερούς αριθμούς

Ολοκληρώθηκε η μεγάλη κλήρωση του ΤΖΟΚΕΡ για σήμερα, Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, η οποία μοίραζε περισσότερα από 9,8 εκατομμύρια ευρώ στην πρώτη κατηγορία. Η αγωνία έφτασε στο κατακόρυφο, όμως η κληρωτίδα είχε άλλα σχέδια.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, σημειώθηκε νέο Τζακ Ποτ, καθώς δεν βρέθηκε τυχερός στην πρώτη κατηγορία (5+1), αλλά ούτε και στη δεύτερη!

Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης:

Οι αριθμοί που ανέδειξε η κληρωτίδα είναι οι: 3, 15, 17, 26, 43 και Τζόκερ ο αριθμός: 7

Ραντεβού την Κυριακή για 10,5 εκατομμύρια!

Μετά και το αποψινό Τζακ Ποτ, το ποσό που θα μοιραστεί στην επόμενη κλήρωση της Κυριακής (11/1) εκτοξεύεται και αναμένεται να αγγίξει ή και να ξεπεράσει τα 10,5 εκατομμύρια ευρώ.

Οι παίκτες μπορούν να καταθέτουν τα δελτία τους στα πρακτορεία ΟΠΑΠ ή μέσω της ιστοσελίδας opaponline.gr μέχρι το βράδυ της Κυριακής. Η τύχη πλέον «κλείνει το μάτι» σε όσους κυνηγούν το μεγάλο όνειρο, σε μια κλήρωση που αναμένεται να σπάσει κάθε ρεκόρ συμμετοχής.

Διαβάστε ακόμα: Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026: Η ημέρα που «πάγωσε» η Ελλάδα – Ο θάνατος του Γ. Παπαδάκη, η τραγωδία στο Κραν Μοντανά και το αγροτικό «μπλακ άουτ»