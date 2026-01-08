Κλήρωση Τζόκερ Πέμπτη 8 Ιανουαρίου: Νέο «χρυσό» Τζακ Ποτ – Δείτε τους τυχερούς αριθμούς

Κλήρωση Τζόκερ Πέμπτη 8 Ιανουαρίου: Νέο «χρυσό» Τζακ Ποτ – Δείτε τους τυχερούς αριθμούς

Ολοκληρώθηκε η μεγάλη κλήρωση του ΤΖΟΚΕΡ για σήμερα, Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, η οποία μοίραζε περισσότερα από 9,8 εκατομμύρια ευρώ στην πρώτη κατηγορία. Η αγωνία έφτασε στο κατακόρυφο, όμως η κληρωτίδα είχε άλλα σχέδια.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, σημειώθηκε νέο Τζακ Ποτ, καθώς δεν βρέθηκε τυχερός στην πρώτη κατηγορία (5+1), αλλά ούτε και στη δεύτερη!

Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης:
Οι αριθμοί που ανέδειξε η κληρωτίδα είναι οι: 3, 15, 17, 26, 43 και Τζόκερ ο αριθμός: 7

Ραντεβού την Κυριακή για 10,5 εκατομμύρια!
Μετά και το αποψινό Τζακ Ποτ, το ποσό που θα μοιραστεί στην επόμενη κλήρωση της Κυριακής (11/1) εκτοξεύεται και αναμένεται να αγγίξει ή και να ξεπεράσει τα 10,5 εκατομμύρια ευρώ.

Οι παίκτες μπορούν να καταθέτουν τα δελτία τους στα πρακτορεία ΟΠΑΠ ή μέσω της ιστοσελίδας opaponline.gr μέχρι το βράδυ της Κυριακής. Η τύχη πλέον «κλείνει το μάτι» σε όσους κυνηγούν το μεγάλο όνειρο, σε μια κλήρωση που αναμένεται να σπάσει κάθε ρεκόρ συμμετοχής.

Διαβάστε ακόμα: Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026: Η ημέρα που «πάγωσε» η Ελλάδα – Ο θάνατος του Γ. Παπαδάκη, η τραγωδία στο Κραν Μοντανά και το αγροτικό «μπλακ άουτ»

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Συναγερμός στα νοσοκομεία: «Σαρώνουν» γρίπη και ιώσεις – Τα 2 κρίσιμα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοήσετε
Υγεία

Συναγερμός στα νοσοκομεία: «Σαρώνουν» γρίπη και ιώσεις – Τα 2 κρίσιμα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοήσετε

Δείτε τον μισθό σας να αλλάζει: Πώς ο ΑΜΚΑ φέρνει αυξήσεις έως 75 ευρώ. Εκπτώσεις 70% στο ρεύμα, εκπτώσεις, δωρεάν ταξίδια για 18χρονους
Οικονομία

Δείτε τον μισθό σας να αλλάζει: Πώς ο ΑΜΚΑ φέρνει αυξήσεις έως 75 ευρώ. Εκπτώσεις 70% στο ρεύμα, εκπτώσεις, δωρεάν ταξίδια για 18χρονους

Κακοκαιρία: «Πολιορκία» 9 μποφόρ και χιόνια – Δεμένα πλοία, προβλήματα στις πτήσεις και πού έρχεται παγετός
Ο Καιρός

Κακοκαιρία: «Πολιορκία» 9 μποφόρ και χιόνια – Δεμένα πλοία, προβλήματα στις πτήσεις και πού έρχεται παγετός

Χάος στη Μινεάπολη: Πράκτορες της ICE σκότωσαν 37χρονη ποιήτρια – «Πόλεμος» Τραμπ και Κάμαλα Χάρις για το βίντεο
Κόσμος

Χάος στη Μινεάπολη: Πράκτορες της ICE σκότωσαν 37χρονη ποιήτρια – «Πόλεμος» Τραμπ και Κάμαλα Χάρις για το βίντεο

Όλες οι εξελίξεις της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου – Από την υποχώρηση των αγροτών στον «πόλεμο» των μετεωρολόγων και το βίντεο-σοκ στην Πάτρα
Επικαιρότητα

Όλες οι εξελίξεις της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου – Από την υποχώρηση των αγροτών στον «πόλεμο» των μετεωρολόγων και το βίντεο-σοκ στην Πάτρα