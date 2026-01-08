Στη δημοσιότητα έρχεται ένα σκληρό βίντεο ντοκουμέντο από τις τελευταίες στιγμές του 30χρονου που έπεσε θύμα άγριας δολοφονίας σε κεντρικό μπαρ της Πάτρας. Οι εικόνες καταγράφουν τη στιγμή που οι δράστες τον σέρνουν μέσα στο κατάστημα και τον χτυπούν με μανία.

(Προσοχή: Το περιεχόμενο που ακολουθεί περιγράφει σκηνές ακραίας βίας)

Ένα βίντεο που κόβει την ανάσα φέρνει στο φως της δημοσιότητας τις εφιαλτικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν το μοιραίο βράδυ στην Πάτρα. Στο οπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του καταστήματος, αποτυπώνεται το μέγεθος της αγριότητας των δραστών απέναντι στον άτυχο 30χρονο.

Το χρονικό της κτηνωδίας

Όπως φαίνεται στο βίντεο, η συμπλοκή ξεκίνησε για ασήμαντη αφορμή, ωστόσο γρήγορα πήρε τραγική τροπή. Οι δράστες, λειτουργώντας με πρωτοφανή μανία:

Σέρνουν το θύμα: Παρά τις προσπάθειες του 30χρονου να ξεφύγει, οι δράστες τον τραβούν με τη βία προς το εσωτερικό του μπαρ.

Θανάσιμα χτυπήματα: Ενώ ο άνδρας βρίσκεται στο έδαφος και αδυνατεί να αντιδράσει, ένας εκ των δραστών σηκώνει ένα βαρύ μεταλλικό σκαμπό και τον χτυπά επανειλημμένα με δύναμη στο κεφάλι.

Σε κατάσταση σοκ η τοπική κοινωνία

Το βίντεο αποτελεί πλέον βασικό στοιχείο στη δικογραφία που σχηματίζει η Ασφάλεια Πατρών. Οι αρχές έχουν ήδη ταυτοποιήσει ορισμένους από τους εμπλεκόμενους, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη όλων όσοι συμμετείχαν στην αιματηρή επίθεση.

Η Πάτρα παραμένει «παγωμένη» από την αγριότητα του εγκλήματος, με τους κατοίκους να ζητούν την παραδειγματική τιμωρία των ενόχων. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να επιβεβαιώσει ότι τα χτυπήματα από το σκαμπό ήταν εκείνα που προκάλεσαν τα θανατηφόρα τραύματα στον εγκέφαλο του θύματος.

Δείτε το βίντεο (Σκληρές Εικόνες):

