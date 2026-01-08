Προκαλεί ο Μητροπολίτης Κοζάνης: «Ξέρει» γιατί κάηκαν τα 47 παιδιά στην Ελβετία – Το κήρυγμα που εξόργισε

Νέες αμφιλεγόμενες δηλώσεις από τον Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης, Παύλο. Αυτή τη φορά, ο ιεράρχης επιχείρησε να δώσει μια «θεολογική» εξήγηση στην τραγωδία στο Κραν Μοντανά, συνδέοντας τον θάνατο των 47 παιδιών με την... έλλειψη αρετής.

Για ακόμα μια φορά, ο Μητροπολίτης Κοζάνης Παύλος βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας για τους λάθος λόγους. Μετά τις παλαιότερες δηλώσεις του που είχαν χαρακτηριστεί σεξιστικές, τώρα επανέρχεται σχολιάζοντας την πρόσφατη τραγωδία στο μπαρ La Constellation στην Ελβετία, όπου 47 νεαρά παιδιά έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά.

«Επέλεξαν τον δρόμο του ΕΓΩ»

Σύμφωνα με τον λόγο του, η απάντηση στο ερώτημα «γιατί ο Θεός άφησε τα παιδιά να καούν» κρύβεται στην επιλογή του δρόμου που ακολουθεί ο καθένας. Ο Μητροπολίτης χρησιμοποίησε παραδείγματα από την μυθολογία για να στηρίξει την άποψή του:

Ο Ηρακλής ως πρότυπο: «Επέλεξε τον δρόμο της αρετής και υπέστη τα πάνδεινα από τον διάβολο».

Ο Οδυσσέας ως παράδειγμα προς αποφυγή: «Επέλεξε Θεό το ΕΓΩ του. Όταν τελικά του εξαφανίζει τα πάντα, αναρωτιέται τι έκανε στους Θεούς. Γιατί δεν πιστεύεις, πιστεύεις στο ΕΓΩ σου».

Καταλήγοντας, ο Μητροπολίτης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο μεν Ηρακλής δείχνει το δρόμο της αρετής, ο δε Οδυσσέας δείχνει το δρόμο του ΕΓΩ και της κακίας», αφήνοντας σαφή υπονοούμενα για τις επιλογές των θυμάτων της τραγωδίας.

Η οργή στα social media

Όπως ήταν αναμενόμενο, το «κήρυγμα αγάπης» του Μητροπολίτη προκάλεσε άμεσα σφοδρές αντιδράσεις. Πολλοί πιστοί αλλά και χρήστες του διαδικτύου κάνουν λόγο για μια σκληρή και άστοχη τοποθέτηση, ειδικά όταν αυτή αφορά τον θάνατο δεκάδων νέων ανθρώπων και τον ανείπωτο πόνο των οικογενειών τους.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο συγκεκριμένος Μητροπολίτης προκαλεί με το ύφος του, καθώς συχνά οι τοποθετήσεις του ξεφεύγουν από τα όρια της πνευματικής καθοδήγησης και αγγίζουν τα όρια της προσβολής.

Εσείς τι πιστεύετε; Είναι αυτό το κήρυγμα που περιμένει κανείς από έναν ιεράρχη σε μια τέτοια στιγμή εθνικού και παγκόσμιου πένθους; Γράψτε μας τα σχόλιά σας κάτω από το άρθρο.

