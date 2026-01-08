Συγκλονιστικές αποκαλύψεις έρχονται στο φως για τα αίτια που οδήγησαν τον 15χρονο μαθητή να βάλει τέλος στη ζωή του πέφτοντας από την Υψηλή Γέφυρα της Χαλκίδας. Η μητέρα του ξεσπά και καταγγέλλει άγριο bullying και βίντεο βίας.

Η τραγωδία που εκτυλίχθηκε στη Χαλκίδα την περασμένη Δευτέρα παίρνει πλέον νέες διαστάσεις. Ο 15χρονος, που έφυγε από το σπίτι του λέγοντας πως θα πάει να πει τα κάλαντα, εντοπίστηκε λίγες ώρες μετά νεκρός. Σήμερα, η μητέρα του σπάει τη σιωπή της και περιγράφει έναν εφιάλτη που βίωνε το παιδί της μακριά από τα βλέμματα των ενηλίκων.

Το bullying και τα βίντεο της ντροπής

Σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας στο Star, ο ανήλικος δεχόταν συστηματικό εκφοβισμό και απειλές από συμμαθητές του. «Το παιδί μου το έλεγαν χοντρό, το έδερναν. Βρήκα βίντεο στο τάμπλετ του», αναφέρει η ίδια συντετριμμένη.

Σε ένα από αυτά τα βίντεο, που πλέον βρίσκονται στα χέρια των αρχών, φαίνονται δύο ανήλικοι να ακινητοποιούν τον 15χρονο με κεφαλοκλείδωμα, να τον ρίχνουν στο έδαφος και να τον κλωτσούν, ενώ εκείνος προσπαθούσε μάταια να προστατευτεί.

Ο εθισμός στα παιχνίδια και η «σκοτεινή» πλευρά του διαδικτύου

Η μητέρα του 15χρονου αποκάλυψε επίσης ότι το παιδί της αντιμετώπιζε προβλήματα εθισμού στα βιντεοπαιχνίδια, ενώ το τελευταίο διάστημα είχε στραφεί σε άρθρα και ταινίες γύρω από τη «σκοτεινή μαγεία». Από την πλευρά του, ο πατέρας του παιδιού κάνει λόγο για μια ύποπτη διαδικτυακή συνομιλία στα αγγλικά, η οποία πραγματοποιήθηκε λίγες μόλις ώρες πριν το παιδί πάρει την μοιραία απόφαση.

Σε εξέλιξη οι έρευνες

Οι Αρχές εξετάζουν με μεγάλη προσοχή το τάμπλετ και το κινητό τηλέφωνο του 15χρονου, αναζητώντας τα πρόσωπα που συμμετείχαν στις επιθέσεις εναντίον του, αλλά και το πρόσωπο με το οποίο συνομιλούσε στα αγγλικά λίγο πριν το τέλος.



Σημαντική Σημείωση: Αν εσείς ή κάποιος γνωστός σας αντιμετωπίζει δυσκολίες ή σκέψεις αυτοτραυματισμού, μπορείτε να καλέσετε στην Γραμμή Παρέμβασης για την Αυτοκτονία - 1018. Μην μένετε μόνοι, υπάρχει βοήθεια.

