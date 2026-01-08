Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο 48ωρος αποκλεισμός των εθνικών οδών από τους αγρότες, οι οποίοι δηλώνουν ανυποχώρητοι. Δείτε αναλυτικά ποια σημεία είναι κλειστά αυτή την ώρα και από πού διεξάγεται η κυκλοφορία.

Η χώρα βιώνει ένα πρωτοφανές κυκλοφοριακό έμφραγμα από το πρωί της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου, καθώς οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, αποκλείοντας βασικούς οδικούς κόμβους, τελωνεία και παρακαμπτήριους. Παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες, οι παραγωγοί ζητούν απευθείας συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, την ώρα που ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζητά άμεση παρέμβαση για το άνοιγμα των δρόμων.

Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί τώρα

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Τροχαίας, η κυκλοφορία έχει διακοπεί στα εξής σημεία:

Αθηνών - Θεσσαλονίκης (ΠΑΘΕ): Κλειστά τα Τέμπη, η Νίκαια, τα Μάλγαρα, η Θήβα και το Κάστρο Βοιωτίας.



Κλειστά τα Τέμπη, η Νίκαια, τα Μάλγαρα, η Θήβα και το Κάστρο Βοιωτίας. Ιόνια Οδός: Αποκλεισμός στα διόδια Αγγελοκάστρου και στον κόμβο Χαλικίου.



Αποκλεισμός στα διόδια Αγγελοκάστρου και στον κόμβο Χαλικίου. Εγνατία Οδός: 48ωρος αποκλεισμός στη Μπάρα Σιάτιστας και στον κόμβο Φιλώτα.



48ωρος αποκλεισμός στη Μπάρα Σιάτιστας και στον κόμβο Φιλώτα. Χαλκίδα: Κλειστή η Υψηλή Γέφυρα από αγρότες της Εύβοιας.

Κλειστή η Υψηλή Γέφυρα από αγρότες της Εύβοιας. Πελοπόννησος: Κλειστός ο κόμβος Νεστάνης (Κορίνθου-Τριπόλεως) και οι είσοδοι του Πύργου.

Οι εκτροπές κυκλοφορίας στο Κάστρο Βοιωτίας

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στο Κάστρο Βοιωτίας, όπου η Εθνική Οδός Αθηνών-Λαμίας είναι κλειστή και στα δύο ρεύματα.

Από Λαμία προς Αθήνα: Τα οχήματα εκτρέπονται από την Αταλάντη προς Καλαπόδι, Ορχομενό και Λιβαδειά, για να επιστρέψουν στην Εθνική στη Ριτσώνα (75ο χλμ).

Από Αθήνα προς Λαμία: Η εκτροπή ξεκινά από τη Ριτσώνα προς Θήβα και Λιβαδειά, με κατεύθυνση προς Μπράλο.

«Λουκέτο» και στα Τελωνεία

Σοβαρά προβλήματα αναμένονται στις εμπορευματικές μεταφορές, καθώς:

Προμαχώνας: Κλειστός για φορτηγά για 48 ώρες.

Εύζωνοι: Πολύωροι αποκλεισμοί για όλα τα οχήματα.

Κακαβιά: Κλείνει από το μεσημέρι, αποκόπτοντας τη σύνδεση με την Αλβανία.

Η θέση της Κυβέρνησης

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, δήλωσε πως «κανένας δεν έχει το δικαίωμα να κλείσει τη χώρα», τονίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει ικανοποιήσει τα 20 από τα 27 αιτήματα των αγροτών. Από την πλευρά τους, οι αγρότες υποστηρίζουν πως τα μέτρα είναι «ψίχουλα» και προειδοποιούν με περαιτέρω σκλήρυνση της στάσης τους.



Διαβάστε περισσότερα:

Προσοχή οδηγοί! Η κατάσταση στους δρόμους αλλάζει ανά λεπτό. Μπείτε τώρα στο madata.gr για να βλέπετε live τις νέες εκτροπές και τα σημεία που ανοίγουν ή κλείνουν σε όλη την Ελλάδα.

Διαβάστε ακόμα: «Τον έδερναν και τον έλεγαν χοντρό»: Συγκλονίζει η μητέρα του 15χρονου που αυτοκτόνησε στη Χαλκίδα – Τα βίντεο-σοκ στο τάμπλετ