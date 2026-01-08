TRAFFIC ALERT: «Έμφραγμα» στον Κηφισό – Οι 3 εναλλακτικές διαδρομές για να γλιτώσετε το μποτιλιάρισμα

Με την ουρά των οχημάτων να ξεπερνά τα 16 χιλιόμετρα μετά το θανατηφόρο τροχαίο στο ύψος του Αιγάλεω, ο Κηφισός παραμένει αδιάβατος. Δείτε πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα και από ποιους δρόμους μπορείτε να ξεφύγετε αυτή την ώρα.

Η κατάσταση στο ρεύμα προς Πειραιά είναι δραματική, με την κίνηση να ξεκινά από την Κηφισιά και να πηγαίνει μέχρι την Ιερά Οδό. Οι οδηγοί παραμένουν εγκλωβισμένοι για πάνω από μία ώρα, καθώς η απομάκρυνση των βαρέων οχημάτων είναι σε εξέλιξη.

Πού να μην πάτε
Αποφύγετε πάση θυσία την είσοδο στον Κηφισό από τους κόμβους:

Μεταμόρφωσης
Νέας Φιλαδέλφειας
Αχαρνών

Οι 3 σωτήριες εναλλακτικές
Σύμφωνα με την τελευταία εικόνα από τον δορυφόρο, οι οδηγοί μπορούν να κινηθούν από τους εξής άξονες:

Λεωφόρος Κηφισίας: Παρότι έχει αυξημένη κίνηση, η ροή είναι σταθερή και θα σας βγάλει στο κέντρο ή στα νότια προάστια πολύ πιο γρήγορα.
Λεωφόρος Θηβών: Για όσους κατευθύνονται προς Πειραιά ή Δυτικά Προάστια, η Θηβών αποτελεί την καλύτερη διέξοδο αυτή τη στιγμή, αποφεύγοντας το σημείο του δυστυχήματος.
Αττική Οδός προς Ελευσίνα: Αν το επιτρέπει η διαδρομή σας, χρησιμοποιήστε την Αττική Οδό για να βγείτε προς τη Λεωφόρο Σχιστού ή την Περιφερειακή Αιγάλεω.

Live Ενημέρωση
Οι δυνάμεις της Τροχαίας βρίσκονται σε όλα τα κρίσιμα σημεία, ωστόσο η πλήρης αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται μετά το μεσημέρι.

 
Μην μένετε εγκλωβισμένοι! Μπείτε τώρα στο madata.gr για να βλέπετε τον Live Χάρτη Κίνησης που ανανεώνεται κάθε λεπτό και μάθετε πρώτοι πότε θα ανοίξουν οι λωρίδες κυκλοφορίας στον Κηφισό.

