Με τον φόβο της εποχικής γρίπης και των ιώσεων ξεκίνησε η σχολική χρονιά μετά τις γιορτές. Καθώς οι αίθουσες γεμίζουν ξανά, η ανησυχία για τη μετάδοση στα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς κορυφώνεται. Τι προβλέπεται για τη δικαιολόγηση των απουσιών και πώς θα προστατευτείτε.

Η επιστροφή στα θρανία την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου συνοδεύεται από την έξαρση της γρίπης Α, που «σαρώνει» τη χώρα. Οι κλειστές αίθουσες και ο συγχρωτισμός καθιστούν τα σχολεία εστίες μετάδοσης, θέτοντας γονείς και εκπαιδευτικούς σε κατάσταση συναγερμού.

Τι ισχύει για τις απουσίες λόγω γρίπης

Το ερώτημα που καίει χιλιάδες γονείς είναι το πρακτικό κομμάτι των απουσιών. Σύμφωνα με την ισχύουσα πρακτική:

Ιατρική Βεβαίωση: Οι απουσίες λόγω γρίπης και σοβαρών ιώσεων δικαιολογούνται με την προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης.

Οι απουσίες λόγω γρίπης και σοβαρών ιώσεων δικαιολογούνται με την προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης. Έγκαιρη Ενημέρωση: Οι γονείς οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα τη διεύθυνση του σχολείου για την ασθένεια του μαθητή.

Οι γονείς οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα τη διεύθυνση του σχολείου για την ασθένεια του μαθητή. Κατανόηση: Σε περιόδους έξαρσης, τα σχολεία επιδεικνύουν μεγαλύτερη ευελιξία, ωστόσο η παρουσία ιατρικού σημειώματος παραμένει η ασφαλής οδός για να μην υπάρξει πρόβλημα με τη φοίτηση.

Χρυσός Κανόνας: «Μείνετε σπίτι»

Οι γιατροί είναι κατηγορηματικοί: Η υγεία προηγείται της φοίτησης. Ένα παιδί με πυρετό, βήχα ή πονόλαιμο δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να πάει σχολείο, καθώς:

Κινδυνεύει με σοβαρές επιπλοκές το ίδιο. Μπορεί να προκαλέσει μαζική διασπορά στην τάξη, οδηγώντας σε δεκάδες απουσίες συμμαθητών του.

Μέτρα προστασίας στις αίθουσες

Για να μείνουν τα σχολεία ανοιχτά και ασφαλή, εκπαιδευτικοί και μαθητές καλούνται να τηρούν τα εξής:

Τακτικός αερισμός: Οι αίθουσες πρέπει να αερίζονται στα διαλείμματα, παρά τις χαμηλές θερμοκρασίες. Υγιεινή χεριών: Συχνό πλύσιμο με σαπούνι και χρήση αντισηπτικού. Αποφυγή επαφής: Τα παιδιά πρέπει να αποφεύγουν να αγγίζουν το πρόσωπό τους (μάτια, μύτη, στόμα) μετά την επαφή με κοινόχρηστες επιφάνειες.

Συμβουλή προς τους γονείς

Μην βιαστείτε να στείλετε το παιδί πίσω στο σχολείο μόλις πέσει ο πυρετός. Η πλήρης ανάρρωση είναι απαραίτητη για να μην υπάρξει υποτροπή, ειδικά τώρα που το ανοσοποιητικό σύστημα είναι επιβαρυμένο από το κύμα κακοκαιρίας.

