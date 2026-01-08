Εφιαλτικό είναι το ξεκίνημα της ημέρας για τους οδηγούς στην Αττική. Ένας 64χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στη Λεωφόρο Αθηνών, ενώ σφοδρή σύγκρουση φορτηγών στον Κηφισό έχει προκαλέσει έμφραγμα στο ρεύμα προς Πειραιά με την ουρά των οχημάτων να φτάνει χιλιόμετρα.

Η Αττική δοκιμάζεται από νωρίς το πρωί της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου, με δύο σοβαρά περιστατικά να θέτουν σε συναγερμό τις αρχές και να προκαλούν κυκλοφοριακό χάος.

Τραγωδία στο Χαϊδάρι: Νεκρός 64χρονος στη Λεωφόρο Αθηνών

Το βράδυ της Τετάρτης, ένας 64χρονος άνδρας βρήκε τραγικό θάνατο στο Χαϊδάρι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, ο άνδρας παρασύρθηκε από μικρό φορτηγό στη Λεωφόρο Αθηνών περίπου στις 22:20.

Σύλληψη: Ο 61χρονος οδηγός του φορτηγού συνελήφθη αμέσως.

Έρευνα: Οι αρχές αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας και αυτόπτες μάρτυρες για να διευκρινίσουν τις συνθήκες της παράσυρσης.

Έμφραγμα στον Κηφισό: Φορτηγό διέλυσε τις μπάρες και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα

Την ίδια ώρα, η κυκλοφορία στον Κηφισό διεξάγεται με τεράστια δυσκολία στο ρεύμα προς Πειραιά (ύψος Ανδριανοπούλεως). Φορτηγό που κινούνταν προς Λαμία εξετράπη της πορείας του, διέσπασε τα προστατευτικά κιγκλιδώματα, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε μετωπικά με άλλο φορτηγό.

Τραυματίες: Δύο άτομα νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας.



Μποτιλιάρισμα: Η ουρά ξεκινά από το Καματερό και φτάνει μέχρι το River West. Οι δύο από τις τρεις λωρίδες παραμένουν κλειστές καθώς τα οχήματα έχουν μετατραπεί σε άμορφη μάζα σιδερικών.

Οδηγίες προς τους οδηγούς

Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν τη Λεωφόρο Κηφισού και τη Λεωφόρο Αθηνών, επιλέγοντας εναλλακτικές διαδρομές, καθώς η απομάκρυνση των βαρέων οχημάτων με γερανούς αναμένεται να διαρκέσει αρκετή ώρα.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 30΄από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

10΄-15΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας, 10΄-15΄στην έξοδο για Πειραιά. https://t.co/FhON1tLZNp — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) January 8, 2026

